Продажи новых электромобилей в январе в России упали вдвое

В январе 2025 года в России было продано лишь 652 новых электромобиля, что на 56% меньше, чем в январе 2024 года, когда было реализовано 1485 таких автомобилей.

По оценкам экспертов Автостата, доля электромобилей на российском авторынке в начале этого года составила всего лишь 0,6%. Этот показатель почти втрое меньше, чем в январе 2024-го, когда он достигал 1,9%.

В первом месяце 2025 года в России лидером по продажам новых электромобилей стал китайский бренд Zeekr, который реализовал 283 автомобиля. За ним следуют отечественные марки «Москвич» и Evolute, которые заняли второе и третье места с продажами 60 и 40 единиц соответственно. В топ-5 вошли также китайские бренды ORA (37 шт.) и BYD (36 шт.).

В России самым продаваемым новым электромобилем остаётся Zeekr 001. В январе было продано 156 таких машин. На втором месте — «Москвич 3» (60 единиц). За ними следуют Zeekr 009 (44 шт.) и Zeekr 7X (41 шт.). Завершает пятёрку лидеров ORA 03 с показателем 28 проданных экземпляров.

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