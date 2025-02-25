Рекламодателям

Партии опасного молока выявили в Новосибирской области

  • 25/02/2025, 10:00
Автор: Артем Рязанов
Партии опасного молока выявили в Новосибирской области
Роспотребнадзор утилизировал 75 литров продукции

В Новосибирской области сотрудники Роспотребнадзора проверили более 200 партий молока и молочных продуктов общим объёмом около 19 тысяч литров. В результате было обнаружено три партии продукции объёмом 75 литров, которые не соответствовали установленным стандартам качества.

В целях защиты потребителей инспекторы вынесли предписание о приостановлении продажи и утилизации указанных товаров. Ответственные компании были привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, участники молочного рынка предупреждали о проблемах с поставками продукции и о росте на полках дешевых аналогов молочной продукции еще осенью 2024 года.

Например, председатель совета директоров холдинга «МолСиб», председатель правления «Союзмолоко.Сибирь» Игорь Елисеенко рассказывал, что многие переработчики отказываются продавать масло по ценам, которые устанавливают ритейлеры. Однако недостатка продукта на прилавках не ощущается. По его оценке, на рынке активизировались производители более дешевых аналогов – спредов, которые замещают на полках натуральный продукт.

Ранее редакция сообщала о том, что просроченные продукты обнаружили в новосибирских магазинах «Светофор». Специалисты выявили проблемы с содержанием магазинов, хранением инвентаря и учетом.

Источник фото: Infopro54 / Автор — Юлия Данилова

2 473

Рубрики : Право&Порядок Общество Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : Роспотребнадзор молоко


1
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Геннадий Шишебаров, член адвокатской палаты Новосибирской области, адвокат

Геннадий Шишебаров: Опровержение доводов, которые приводятся в защиту обвиняемого, — это пинг-понг

По Конституции РФ, если следователь или прокурор не отбил теннисный мячик, поданный стороной защиты, то они проиграли в состязании
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
С началом СВО в Новосибирске вырос спрос на криоконсервацию половых клеток
25/02/25 15:00
Медицина Общество
Помощница вице-спикера горсовета Новосибирска Лебедева отправляется на СВО
25/02/25 14:30
Общество Политика
Новосибирскому ученому Олегу Кабову вынесли приговор
25/02/25 14:15
Наука Право&Порядок
В Новосибирске остались всего 74 участника Великой Отечественной войны
25/02/25 14:00
История Общество
Новосибирский Минздрав объяснил причины очередей в поликлиниках
25/02/25 13:30
Общество
Новосибирцы чаще других россиян читают в Интернете новости
25/02/25 13:00
Общество
Новосибирск вошел в ТОП-10 регионов по количеству майнинговых ферм
25/02/25 12:55
Технологии
В СГУПС прокомментировали ситуацию с липовыми дипломами
25/02/25 12:30
Образование Общество Право&Порядок
На строительство ГЧП-поликлиники в Новосибирске добавили еще год
25/02/25 12:00
Бизнес Власть Медицина
Возвращение иностранных компаний в Россию требует разрешения правкомиссии
25/02/25 11:00
Бизнес Власть
Продажи новых электромобилей в январе в России упали вдвое
25/02/25 10:30
Партии опасного молока выявили в Новосибирской области
25/02/25 10:00
Бизнес Общество Право&Порядок
Мошенники начали выдавать себя за работодателей в Новосибирске
25/02/25 9:30
Бизнес ПроБизнес
Под санкции Англии попали владельцы S7 и новосибирского аэропорта Толмачево
25/02/25 9:00
Бизнес Политика
Отряд добровольцев БАРС «Орион» отправился на СВО из Новосибирска
25/02/25 8:30
Власть Общество
Штраф за входную дверь, открывающуюся наружу, повысили в Новосибирске
24/02/25 19:00
Общество
Экс-директора НЗИВа и его сообщников обязали вернуть предприятию 6,4 млн рублей
24/02/25 18:00
Бизнес Право&Порядок
Объем господдержки на покупку сельхозтехники увеличат для аграриев региона
24/02/25 17:42
Власть
Амнистировать «серое» оборудование для майнинга предложили депутаты
24/02/25 17:35
Технологии
Персонал с помощью ИИ подбирают уже 10% работодателей в Новосибирске
24/02/25 17:30
Бизнес ПроБизнес
Популярное
Новосибирцам рассказали о смертельной опасности ангины
25/02/25 11:30
Нарушения по установке дорожных знаков устранили на нескольких улицах в Новосибирске
24/02/25 18:30
Носки из шоколада предложила дарить на 23 февраля кондитер из Новосибирска
23/02/25 11:44
Гробы найдены на новосибирском мусорном полигоне
21/02/25 16:30
Священник рассказал новосибирцам о запретах в Мясопустную родительскую субботу
21/02/25 15:00
Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами после конфликта в школе Новосибирска
21/02/25 11:00
Новости компаний
Уралсиб увеличил портфель гарантий для бизнеса в 1,5 раза в 2024 году
25/02/25 9:05
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-10 лучших кредитных карт для снятия наличных
24/02/25 11:24
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными
21/02/25 9:05
Grand Autograph вошел во Всероссийский рейтинг отелей для деловых мероприятий
20/02/25 11:39
Новосибирские энергетики консолидировали более 92% электросетей региона
20/02/25 10:35
Банк Уралсиб стал партнером городского конкурса «Вперёд, мальчишки!» в Междуреченске
19/02/25 10:44

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска