Партии опасного молока выявили в Новосибирской области

В Новосибирской области сотрудники Роспотребнадзора проверили более 200 партий молока и молочных продуктов общим объёмом около 19 тысяч литров. В результате было обнаружено три партии продукции объёмом 75 литров, которые не соответствовали установленным стандартам качества.

В целях защиты потребителей инспекторы вынесли предписание о приостановлении продажи и утилизации указанных товаров. Ответственные компании были привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, участники молочного рынка предупреждали о проблемах с поставками продукции и о росте на полках дешевых аналогов молочной продукции еще осенью 2024 года.

Например, председатель совета директоров холдинга «МолСиб», председатель правления «Союзмолоко.Сибирь» Игорь Елисеенко рассказывал, что многие переработчики отказываются продавать масло по ценам, которые устанавливают ритейлеры. Однако недостатка продукта на прилавках не ощущается. По его оценке, на рынке активизировались производители более дешевых аналогов – спредов, которые замещают на полках натуральный продукт.

Ранее редакция сообщала о том, что просроченные продукты обнаружили в новосибирских магазинах «Светофор». Специалисты выявили проблемы с содержанием магазинов, хранением инвентаря и учетом.