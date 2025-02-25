Возвращение иностранных компаний в Россию требует разрешения правкомиссии

Иностранные компании из недружественных стран смогут вернуться на российский рынок только после получения разрешения от правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. По информации издания «Ведомости», комиссия будет учитывать мнение профильных ведомств. Это положение закреплено в указах президента Российской Федерации, которые регулируют сделки с активами и вводят дополнительные меры для обеспечения финансовой стабильности. Указы касаются как продажи бизнеса, так и его возвращения в Россию.

Ранее президент России Владимир Путин высказал мнение, что российские производители должны получить преимущества при возвращении иностранных компаний на рынок, однако это должно происходить с соблюдением правил Всемирной торговой организации.

Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров сообщил, что правительство будет внимательно изучать возможность возвращения ушедших компаний, как это уже было в 2022 году.

Напомним, часть опрошенных Infopro54 предпринимателей Новосибирска говорят, что они не против возвращения иностранных брендов, но подчеркивают — этот камбек должен быть очень избирательным. Возвращение иностранных брендов, по мнению собеседников редакции, не помешает в технологичных отраслях, где за 3 года значимых результатов получить физически невозможно. При этом некоторые эксперты считают, что сегментов, где необходимо возвращение иностранных брендов, в России не существует.

Ранее редакция сообщала о том, что Zara и Bershka планируют вернуться в Новосибирск. Рассматривает такую возможность и японский ритейлер Uniqlo.