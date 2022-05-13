Продажи новых коммерческих авто снизились более чем в два раза

Согласно отчёту Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых автомобилей в апреле 2022 г. составили 32 706 ед., что в 2,7 раза меньше, чем в апреле прошлого года, сообщает ГЛАС.ru со ссылкой на «Автостат». По показателям марта падение было меньше — на 43%.
В апреле первое место по популярности у российских покупателей, как и в марте, заняла модель Lada Granta. Было продано 2598 машин этой модели, в 5,4 раза меньше, чем в апреле 2021 года.
Второе место — за KIA, производитель из Южной Кореи реализовал 4 604 авто, что на 76% ниже, чем год назад. Тогда аналогичный показатель концерна составил 19 101 шт.
По брендам в топ-10 вошли Lada (8506 проданных машин, спад на 78%), Kia (4604, снижение на 76%), Hyundai (4150, -73%), Renault (2231, -84%), ГАЗ (1892, -61%), УАЗ (1620, -36%), Skoda (1104, -89%), Mitsubishi (867, -58%), VW (825, -91%), Haval (812, -73%).
В пятерке самых продаваемых новых легковых автомобилей в апреле: Lada Granta (около 2,6 тыс.), Lada Vesta (1 977), Lada Niva (1,9 тыс.), Hyundai Solaris (1,8 тыс.), Kia Rio (1 660).
Падение продаж новых автомобилей неизбежно приводит еще больше покупателей на вторичный рынок авто. Но и тут не всё так безоблачно — из-за двукратного повышения цен, спрос на подержанные автомобили также снижается.
Фото: flickr.com — turbocontinental
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