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Продажи новых коммерческих авто снизились более чем в два раза

  • 13/05/2022, 18:33
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Продажи новых коммерческих авто снизились более чем в два раза
По показателям марта падение было меньше - на 43%.

Согласно отчёту Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых автомобилей в апреле 2022 г. составили 32 706 ед., что в 2,7 раза меньше, чем в апреле прошлого года, сообщает ГЛАС.ru со ссылкой на «Автостат». По показателям марта падение было меньше — на 43%.

В апреле первое место по популярности у российских покупателей, как и в марте, заняла модель Lada Granta. Было продано 2598 машин этой модели, в 5,4 раза меньше, чем в апреле 2021 года.

Второе место — за KIA, производитель из Южной Кореи реализовал 4 604 авто, что на 76% ниже, чем год назад. Тогда аналогичный показатель концерна составил 19 101 шт.

По брендам в топ-10 вошли Lada (8506 проданных машин, спад на 78%), Kia (4604, снижение на 76%), Hyundai (4150, -73%), Renault (2231, -84%), ГАЗ (1892, -61%), УАЗ (1620, -36%), Skoda (1104, -89%), Mitsubishi (867, -58%), VW (825, -91%), Haval (812, -73%).

В пятерке самых продаваемых новых легковых автомобилей в апреле: Lada Granta (около 2,6 тыс.), Lada Vesta (1 977), Lada Niva (1,9 тыс.), Hyundai Solaris (1,8 тыс.), Kia Rio (1 660).

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По данным Ассоциации европейского бизнеса, жители России в марте 2022 года приобрели 55,1 тыс. легковых автомобилей (на 63% ниже показателей того же месяца предыдущего года). Аналитики Gruzdev Analyze ожидали, что в апреле будет падение порядка 80%. Эксперты агентства также прогнозировали, что продажи новых автомобилей в 2022 году сократятся в 2 раза и составят порядка 800-850 тысяч автомобилей. И это был оптимистичный прогноз.

Падение продаж новых автомобилей неизбежно приводит еще больше покупателей на вторичный рынок авто. Но и тут не всё так безоблачно — из-за двукратного повышения цен, спрос на подержанные автомобили также снижается.

Фото: flickr.com — turbocontinental

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Рубрики : Экономика

Регионы: Россия

Теги : Экономика продажа авто


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