Рекламодателям

Книга «Ножницы»: навигатор для дебютантов модного бизнеса

  • 14/05/2022, 10:40
новости Новосибирска
Новосибирский юрист, мама троих детей написала полезную книгу для начинающих дизайнеров. Причем не просто полезную, а очень своевременную. Прицельно входящую в контекст эпохи. Самым острием, как… как ножницы.

новости НовосибирскаА контекст эпохи, в общем-то говоря, у всех на виду — импортозамещение. Не просто из соображения отвлеченных амбиций, «нашего ответа Чемберлену», а сугубо объективно, обусловленно: западная fashion-индустрия картинно сказала мстительное «нет», наша ответила «ну и ладно». В ближайшее время отечественные производители будут оказывать особенно большое влияние на российскую экономику — это предопределено, это уже факт. В сложившейся ситуации, когда иностранные бренды уходят из страны, остро стоит задача ротации имен. Природа, как известно, не терпит пустоты, потребительский сектор экономики — тоже.  Индустрия моды в России выходит на новый виток развития, и теперь молодым дизайнерам по силам занять освободившиеся ниши. Впрочем, это не аванс Фортуны: дебютанты могут преуспеть, если не допустят ошибок, описанных в книге Ирины Федорченко «Ножницы. Как угробить дизайнерский бизнес. 43 вредных совета». Да, литературная композиция книги необычна: вместо «формулы успеха» (типовое композиционное решение для пособий такого жанра) тут детализированная «формула провала». Те самые чужие ошибки, на которых учиться приятнее, чем на собственных. Благо, что в материалах для наглядных примеров недостатка нет: ежегодно в России появляется большое количество новых отечественных брендов одежды — и лишь единицы живут более трех лет.

Ирина Федорченко на основе такого опыта (в том числе и собственного) составила сборник факапов «Ножницы», который в апреле вышел в издательстве «Питер».

Автор книги уверена, что дизайнеры из провинции могут громко заявить о себе.

— Когда ты знаешь, как обойти подводные камни, присущие твоему бизнесу, шансы на успех резко повышаются. Двадцать лет я занималась юридической практикой, очень успешно, однако пребывала в иллюзии, что и в любом другом деле будут высокие результаты. Но так не случилось. В книге я делюсь своим опытом создания стартапа, который не взлетел. Это реальная история факапов. Тем, кто мечтает войти в индустрию моды, будет полезно с ними ознакомиться, чтобы не наступить на те же грабли. В этом я вижу свою социальную ответственность и ценность книги, аналогов которой нет на книжном рынке России, — поделилась Ирина Федорченко.

Прочитав «Ножницы», вы узнаете принципы результативного общения в модном сообществе, поймете, какие ошибки мешают получать стабильную прибыль, как работает нейминг и брендинг в модной индустрии, почему не стоит игнорировать офлайн-торговлю, сможете разобраться в непростых вопросах имиджа и стиля.

Презентация книги состоится 17 мая в 18:00 на арт-платформе Новосибирской областной научной библиотеки «Дом да Винчи», 16+.

Фото Pixabay  — StockSnap

701

Рубрики : ПроБизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : стартап мода легкая промышленность бизнес


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Начало ремонта Октябрьского моста, возможно, откладывается

Итоги торгов по выбору подрядчика опротестовывают в ФАС.
Читать статью >>
новости Новосибирска

У мэрии нет законных рычагов, чтобы запретить ярмарку даже на крыльце Оперного театра

«Благодаря» областному правительству.
Читать статью >>
новости Новосибирска

На «комфортные» остановки появился потенциальный инвестор

Но он попросил дополнительное время для проведения финансово-экономического анализа окупаемости проекта и оценки рынка.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Мэрия Новосибирска надеется получить дополнительные деньги от «Росавтодора» на ремонт дорог

Уже определены три основных объекта, на которые эти средства будут направлены.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Интервью

Феномен выгорания: нюансы «пожарной безопасности»

Все материалы
Лента новостей

Начало ремонта Октябрьского моста, возможно, откладывается

14/05/2022, 13:29

Продажи новых коммерческих авто снизились более чем в два раза

13/05/2022, 18:33

У мэрии нет законных рычагов, чтобы запретить ярмарку даже на крыльце Оперного театра

13/05/2022, 18:21

По итогам проверок ФНС не станет блокировать счета бизнеса до июня

13/05/2022, 16:24
Популярное

«Аэрофлот» снова будет летать в Ташкент

13/05/2022, 17:56

Alpen Gold, Picnic и Milka могут подорожать на 15%

13/05/2022, 15:30

Тысячу призов по 100 тысяч рублей получат привитые от COVID-19, которые примут участие в розыгрыше

13/05/2022, 13:37

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банковские гарантии под 1,9% для клиентов дорожной отрасли

13/05/2022, 17:45

«Быстрее, выше, сильнее!»: в конкурсе «Сибирь.ПРО» вновь открыта номинация «ПРО спорт»

13/05/2022, 15:15

Быстрый интернет в глубинке: связь Tele2 стала доступна еще в 53 селах и деревнях Новосибирской области

13/05/2022, 12:44
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска