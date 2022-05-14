Книга «Ножницы»: навигатор для дебютантов модного бизнеса

А контекст эпохи, в общем-то говоря, у всех на виду — импортозамещение. Не просто из соображения отвлеченных амбиций, «нашего ответа Чемберлену», а сугубо объективно, обусловленно: западная fashion-индустрия картинно сказала мстительное «нет», наша ответила «ну и ладно». В ближайшее время отечественные производители будут оказывать особенно большое влияние на российскую экономику — это предопределено, это уже факт. В сложившейся ситуации, когда иностранные бренды уходят из страны, остро стоит задача ротации имен. Природа, как известно, не терпит пустоты, потребительский сектор экономики — тоже. Индустрия моды в России выходит на новый виток развития, и теперь молодым дизайнерам по силам занять освободившиеся ниши. Впрочем, это не аванс Фортуны: дебютанты могут преуспеть, если не допустят ошибок, описанных в книге Ирины Федорченко «Ножницы. Как угробить дизайнерский бизнес. 43 вредных совета». Да, литературная композиция книги необычна: вместо «формулы успеха» (типовое композиционное решение для пособий такого жанра) тут детализированная «формула провала». Те самые чужие ошибки, на которых учиться приятнее, чем на собственных. Благо, что в материалах для наглядных примеров недостатка нет: ежегодно в России появляется большое количество новых отечественных брендов одежды — и лишь единицы живут более трех лет.

Ирина Федорченко на основе такого опыта (в том числе и собственного) составила сборник факапов «Ножницы», который в апреле вышел в издательстве «Питер».

Автор книги уверена, что дизайнеры из провинции могут громко заявить о себе.

— Когда ты знаешь, как обойти подводные камни, присущие твоему бизнесу, шансы на успех резко повышаются. Двадцать лет я занималась юридической практикой, очень успешно, однако пребывала в иллюзии, что и в любом другом деле будут высокие результаты. Но так не случилось. В книге я делюсь своим опытом создания стартапа, который не взлетел. Это реальная история факапов. Тем, кто мечтает войти в индустрию моды, будет полезно с ними ознакомиться, чтобы не наступить на те же грабли. В этом я вижу свою социальную ответственность и ценность книги, аналогов которой нет на книжном рынке России, — поделилась Ирина Федорченко.

Прочитав «Ножницы», вы узнаете принципы результативного общения в модном сообществе, поймете, какие ошибки мешают получать стабильную прибыль, как работает нейминг и брендинг в модной индустрии, почему не стоит игнорировать офлайн-торговлю, сможете разобраться в непростых вопросах имиджа и стиля.

Презентация книги состоится 17 мая в 18:00 на арт-платформе Новосибирской областной научной библиотеки «Дом да Винчи», 16+.