У мэрии нет законных рычагов, чтобы запретить ярмарку даже на крыльце Оперного театра

Опыт проведения ярмарок на территории Новосибирска выявил несколько системных проблем, поднятых депутатами горсовета в рамках заседания комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству. Первая из них, наиболее общего характера, касается «водораздела» между лоббированием областным Минпромторгом интересов и прав сельских товаропроизводителей и нарушением комфорта горожан с одной стороны, а также облика города — с другой.

— Мы — город, формирующий более половины территории и населения области, и для нас нужны особые условия, — говорит начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин. — В Карасуке или Колывани любая ярмарка — это для местных жителей праздник, счастье. Я входил в диалог с губернатором: «Почему вы нас приравниваете? Сделайте особые требования для муниципальных образований с населением более 300-400 тысяч человек. Мы не должны регулироваться одинаково с деревнями и районными центрами».

В городе, как выяснилось, в отличие от сельских районов, ярмарочная торговля не всегда становится праздником и радостью для жителей, особенно если проводится в неподходящем для этого месте.

— Недавно происходила ярмарка на улице Дуси Ковальчук, — рассказывает депутат Екатерина Шалимова. — Не знаю, насколько она была санкционированная. Жители не могли пройти, ярмарка прямо на тротуаре располагалась, никто не рад был там ее видеть. Есть улицы, жителям которых важно не запинаться об эти палатки.

Как показало дальнейшее обсуждение, некоторый набор законных инструментов по пресечению ярмарок в неприспособленных для этого местах есть, но достаточно ограниченный.

— Мэрия уже более пяти лет назад реализовывала инициативу по определению площадок для ярмарок, — рассказывает Витухин. — Однако изменения в постановление областного правительства от 12 марта 2022 года заставили нас принимать заявки на проведением ярмарок на любой территории. Теперь на любую территорию предприниматели могут заявиться и в сжатые сроки получить согласование либо отказ. Оснований для отказов мало. Мы требовали добавить нам полномочия контроля. Кое-что выбили: можем штрафовать за нарушение специализации, выхода за границы согласованного участка. Но навязывать свои условия мы не имеем права.

Иными словами, как привел в качестве возможного примера депутат Александр Бурмистров, не исключено появление торговли даже в, казалось бы, совсем «экзотических» для этого местах, но подходящих по указанным параметрам.

— То есть можно у входа в мэрию ярмарку сделать, на площади Ленина? Если заявятся на крыльцо Оперного тоже — согласовать? — поинтересовался депутат.

Как следует из дальнейшего ответа Витухина, такая ситуация по большому счету не исключена, подобные прецеденты уже были. В результате муниципалитет противостоял коммерсантам полузаконными методами.

— Мы года полтора провели в судах, в УФАСе, — говорит начальник департамента. — Мы не победили. Просто, затащив туда предпринимателей, не мытьем, так катаньем наладили так работу, что департамент земельных и имущественных отношений в содружестве с нами пишет отказ на конкретный земельный участок, и на нас перестали подавать в суд. У нас налажен такой механизм, как не допустить ярмарки на площади Ленина и других подобных участках. Но это не до конца законные методы. Если мы пойдем в суды, мы с большой вероятностью проиграем.

По информации мэрии Новосибирска, в 2021 году на территории города проведены 164 ярмарки, из них 16 — городских, 148 — районных, в том числе 20 — сельскохозяйственных, 39 — школьных, 41 — продовольственная, 34 — универсальных, 22 — специализированных (по продаже товаров для садоводов и огородников), 8 — пчеловодческих. В 2022 году, к запланированным ранее добавляются ярмарки выходного дня. Общее количество запланированных в 2022 году ярмарок в настоящий момент — 190.

Ранее редакция сообщала, что в начале марта на ярмарках города власти выявляли случаи спекуляции.