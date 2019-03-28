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Продажи обновленного кроссовера Mazda CX-9 стартовали в Новосибирске

На флагманского кроссовера марки стартует с 2 млн 795 тыс. рублей.
  • 28/03/2019, 18:27
Автор: Михаил Фишер
Продажи обновленного кроссовера Mazda CX-9 стартовали в Новосибирске

Дилер Mazda в Новосибирске приступил к продажам обновленного кроссовера CX-9. С  момента возвращения на российский рынок в конце 2017 года продажи Mazda CX-9 составляют 4% сегмента и нынешнее обновление поможет модели удержать долю на рынке.

По данным аналитического агентства «Автостат», премиальный семиместный кроссовер Mazda CX-9, появившийся на российском рынке в октябре 2017-го, по итогам прошлого года был реализован в количестве 1667 экземпляров (рост в 4,8 раза). При этом в феврале 2018 года выпуск этого внедорожника начался на предприятии «Мазда Соллерс», и до конца года с его конвейера сошло 1952 таких машины.

Автомобиль получил 7-дюймовый дисплей в комбинации приборов, вентиляцию передних сидений и безрамочное внутреннее зеркало. Проработаны материалы отделки интерьера — на передней консоли, например, использованы кожа Nappa и натуральный японский ясень, сообщает пресс-служба японской марки.

Флагманский кроссовер CX-9 стал первым автомобилем Mazda в России, доступным с опцией CarPlay & Android Auto. Кроме того, у модели появилась новая комплектация Active (от 2 млн 795 тыс. рублей) и топовая Executive (от 3 млн 357 тыс. рублей). Официальным дилером Mazdaв Новосибирске является компания ООО «ФАСТАР».

Фото mazda.ru

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