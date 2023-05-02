Работы по благоустройству «Первомайского сквера» в Новосибирске выполнит «Сибстрой»

В Новосибирске подведены итоги аукциона на выполнение работ по благоустройству «Первомайского сквера». Победителем признано ООО СУ «Сибстрой», компания стала единственным участником аукциона.

Напомним, подрядчику предстоит заменить тротуары, обустроить газоны, установить бортовые камни, высадить деревья и кустарники. Также в сквере сделают новую навигацию. Особое внимание уделят фонтанам — их приведут в порядок, отремонтируют инженерную начинку, украсят цветниками. На время реконструкции, сквер будет перекрыт для пешеходов.

Работы по благоустройству начнутся после Дня Победы и должны быть завершены до 15 октября 2023 года.

Цена контракта составляет 179,2 млн рублей. Источник финансирования — бюджет города Новосибирска на 2023 год — 8,9 млн рублей и 62 806,36 рублей, бюджет Новосибирской области на 2023 год – 170,2 млн рублей.

Напомним, что в начале марта губернатор области Андрей Травников озвучил поручение по реконструкции сквера как продолжение проекта по реконструкции расположенного неподалёку театра Сергея Афанасьева. Сам проект реконструкции Первомайского сквера в центре Новосибирска в мэрии анонсировали ещё в 2021 году.

ООО СУ «Сибстрой» создана в декабре 2007 года в Новосибирске. Основной вид деятельности по ОКВЭД — Строительство автомобильных дорог и автомагистралей. УК — 11 тысяч рублей. Учредителем компании является Елена Заманова. Директор — Кирилл Пономаренко. Согласно финансовой отчетности компании за 2022 год, выручка компании составила 319 млн рублей (в 2021 году — 156,4 млн рублей), чистая прибыль — 8,1 млн рублей (в 2021 году — 3,2 млн рублей).

Ранее редакция сообщала о том, что более 26 000 человек уже проголосовали за объекты благоустройства 2024 года.