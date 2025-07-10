Продажи сигарет без маркировки в Новосибирской области снизились на 74%

Правительство Новосибирской области сообщает, что благодаря новым мерам по борьбе с продажей табачных изделий без маркировки, в 2024 году удалось добиться значительных успехов.
В магазинах, которые передают информацию в специальную систему «Честный знак», стало меньше продаж:
В прошлом году в Новосибирской области обнаружили 266 тысяч пачек контрафактных сигарет — это втрое больше, чем годом ранее. У нелегальных табачных изделий не было акцизных марок и обязательной маркировки Data-Matrix.
«Честный знак» — это российская система цифровой маркировки товаров. Она помогает защитить потребителей от некачественной продукции. На товарах, которые проходят эту маркировку, есть QR-код и уникальный цифровой идентификатор Data-Matrix. В нём содержится вся информация о продукте.
Ранее редакция сообщалао том, что регионы Сибири лидируют по табачному контрафакту. В Омске нелегально продается каждая пятая сигарета.
Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com
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