Продажи сигарет без маркировки в Новосибирской области снизились на 74%

Правительство Новосибирской области сообщает, что благодаря новым мерам по борьбе с продажей табачных изделий без маркировки, в 2024 году удалось добиться значительных успехов.

В магазинах, которые передают информацию в специальную систему «Честный знак», стало меньше продаж:

никотиновых изделий российского производства с неправильной маркировкой на 28,9%.

без регистрации в системе на 64,5%.

без маркировки вообще на 74,4%.

табачных изделий по ценам ниже установленных на 36,4%.

без разрешения на продажу на 10,3%.

В прошлом году в Новосибирской области обнаружили 266 тысяч пачек контрафактных сигарет — это втрое больше, чем годом ранее. У нелегальных табачных изделий не было акцизных марок и обязательной маркировки Data-Matrix.

«Честный знак» — это российская система цифровой маркировки товаров. Она помогает защитить потребителей от некачественной продукции. На товарах, которые проходят эту маркировку, есть QR-код и уникальный цифровой идентификатор Data-Matrix. В нём содержится вся информация о продукте.

Ранее редакция сообщалао том, что регионы Сибири лидируют по табачному контрафакту. В Омске нелегально продается каждая пятая сигарета.