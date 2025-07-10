Рекламодателям

В Верх-Туле завершается масштабная реконструкция электросетей

  • 10/07/2025, 10:30
Энергетики инвестировали в проект почти 30 млн рублей

В Верх-Туле завершается реконструкция электросетейКомпания «Россети Новосибирск» приступает к финальной стадии работ по реконструкции электрических сетей, отходящих от высоковольтной подстанции 35 кВ «Верх-Тула». На реализацию масштабного комплекса работ энергетики направили 28,7 млн рублей инвестиций.

В рамках проекта построено 3 переключательных пункта для улучшения управляемости и надежности сети. Воздушные линии электропередачи на протяжении 2 км переустроены с заменой старых опор на современные железобетонные, а также с использованием самонесущих изолированных проводов (СИП). Часть линии общей протяженностью 4 км переведена в кабельное исполнение.

Помимо обновления линий в результате переустройства ЛЭП удалось вынести электросетевую инфраструктуру с территории порядка ста домовладений, что повышает безопасность местных жителей и значительно упрощает обслуживание объектов энергетики.

В настоящее время реконструкция электросетей в зоне Верх-Тулы выполнена на 95%, завершить работы «Россети Новосибирск» планируют до конца лета. В это время, к сожалению, не обойтись без плановых отключений электроснабжения, которые необходимы для обеспечения безопасности персонала во время монтажа оборудования и скорейшего выполнения работ. Энергетики стараются планировать все работы преимущественно в будние дни и в рабочее время, когда большинство местных жителей находятся вне дома и, скорее всего, даже не заметят отключения электроэнергии.

Обо всех планируемых работах с отключением электроэнергии компания «Россети Новосибирск» заблаговременно публикует информацию на сайте в соответствующем разделе «Работы с отключением электроэнергии», где можно самостоятельно ознакомиться с информацией о дате и времени отключений. Кроме того, информацию можно уточнить в единых дежурно-диспетчерских службах (ЕДДС) Новосибирского района, а также в сельской или районной администрациях.

Энергетики просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и сохранять терпение до завершения необходимых работ, которые направлены прежде всего на повышение качества и надежности электроснабжения пригорода Новосибирска.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск». Автор фото Максим Богатырев

634

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : энергетика Россети Новосибирск


Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Вячеслав Романов: Запрос на превентивную медицину будет расти

Вячеслав Романов: Запрос на превентивную медицину будет расти

Превентивная медицина сегодня находится на стадии роста, но часть применяемых в ней методик уже переходит в клинические рекомендации для классической медицины
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Продажи сигарет без маркировки в Новосибирской области снизились на 74%
10/07/25 11:00
Бизнес Общество Право&Порядок
У бывшего худрука НОВАТа Владимира Кехмана прошли обыски
10/07/25 10:14
Культура
Путин поручил создать в России цифровой профиль иностранцев
10/07/25 10:00
Общество Право&Порядок
Влияние нового ГОСТа на стоимость школьной формы в Новосибирске оценили эксперты
10/07/25 9:17
Бизнес Образование Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионные надбавки с 70 лет
9/07/25 19:00
Общество
В Новосибирске области цены на такси повысились до 24 рублей за минуту
9/07/25 18:00
Бизнес Общество
На капоте японского седана прокатились две девушки по Новосибирску
9/07/25 17:30
Общество
Из-за плохой дороги автобус слетел в кювет под Новосибирском
9/07/25 16:00
Общество
Свыше 150 предпринимателей получили поддержку в бизнес-инкубаторах Новосибирска
9/07/25 15:45
Бизнес Власть
В Минздраве объяснили ситуацию с иммуноглобулином для беременных в Новосибирске
9/07/25 15:30
Медицина Общество
Мигрантов, работающих в России по квоте, освободят от экзамена по русскому языку
9/07/25 15:00
Бизнес Власть Общество
Стабильность рынка недвижимости Новосибирска может отпугнуть новых застройщиков
9/07/25 14:00
Бизнес Недвижимость
Выдачи ипотеки в Сибири выросли, несмотря на общий спад в стране
9/07/25 13:56
Финансы
Пляжи Академгородка и Шлюза в Новосибирске непригодны для купания
9/07/25 13:30
Власть Общество
Тысячи новосибирцев выступили за заморозку тарифов ЖКХ
9/07/25 13:05
Власть
В России готовят законопроект о повышенном налоге на машины старше 15 лет
9/07/25 13:00
Бизнес Власть
Здание мэрии Новосибирска решили подсветить
9/07/25 12:00
Бизнес Власть
Сибиряки получили в Сбере более 1,3 млрд рублей по льготной ипотеке на вторичку
9/07/25 11:56
Финансы
В план развития Сибири до 2035 года вносят корректировки
9/07/25 11:30
Бизнес Власть
«Бизнес трясет»: в Новосибирской области падает количество вакансий
9/07/25 11:00
Бизнес
Популярное
Жители дома в центре Новосибирска два дня сидят без света
30/06/25 18:30
Календарь лунных фаз для ухода за комнатными растениями на июль 2025
30/06/25 11:15
«Кисель из отходов» залил двор в центре Новосибирска
16/06/25 18:15
Бесплатные развлечения в Новосибирске: куда пойти на праздничной неделе
10/06/25 12:15
Город Общество Стиль жизни
Подросток стал первой жертвой купального сезона в Новосибирске
5/06/25 10:45
В Новосибирске мусоровоз сбил женщину
4/06/25 12:15

Новости компаний

В Верх-Туле завершается масштабная реконструкция электросетей
10/07/25 10:30
Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными
10/07/25 9:00
Оптический беспредел: как провайдеры «захватывают» линии электропередачи в НСО
9/07/25 10:47
Телеканал СТС и Уралсиб построили спортплощадку для ниндзя-спорта в ростовской деревне
8/07/25 11:51
Банк Уралсиб предлагает вклад «Ключевой Плюс» с плавающей ставкой
7/07/25 10:45
Банк Уралсиб запустил акцию «Много платежей» для новых бизнес-клиентов
3/07/25 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Июль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно