В Верх-Туле завершается масштабная реконструкция электросетей

Компания «Россети Новосибирск» приступает к финальной стадии работ по реконструкции электрических сетей, отходящих от высоковольтной подстанции 35 кВ «Верх-Тула». На реализацию масштабного комплекса работ энергетики направили 28,7 млн рублей инвестиций.

В рамках проекта построено 3 переключательных пункта для улучшения управляемости и надежности сети. Воздушные линии электропередачи на протяжении 2 км переустроены с заменой старых опор на современные железобетонные, а также с использованием самонесущих изолированных проводов (СИП). Часть линии общей протяженностью 4 км переведена в кабельное исполнение.

Помимо обновления линий в результате переустройства ЛЭП удалось вынести электросетевую инфраструктуру с территории порядка ста домовладений, что повышает безопасность местных жителей и значительно упрощает обслуживание объектов энергетики.

В настоящее время реконструкция электросетей в зоне Верх-Тулы выполнена на 95%, завершить работы «Россети Новосибирск» планируют до конца лета. В это время, к сожалению, не обойтись без плановых отключений электроснабжения, которые необходимы для обеспечения безопасности персонала во время монтажа оборудования и скорейшего выполнения работ. Энергетики стараются планировать все работы преимущественно в будние дни и в рабочее время, когда большинство местных жителей находятся вне дома и, скорее всего, даже не заметят отключения электроэнергии.

Обо всех планируемых работах с отключением электроэнергии компания «Россети Новосибирск» заблаговременно публикует информацию на сайте в соответствующем разделе «Работы с отключением электроэнергии», где можно самостоятельно ознакомиться с информацией о дате и времени отключений. Кроме того, информацию можно уточнить в единых дежурно-диспетчерских службах (ЕДДС) Новосибирского района, а также в сельской или районной администрациях.

Энергетики просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и сохранять терпение до завершения необходимых работ, которые направлены прежде всего на повышение качества и надежности электроснабжения пригорода Новосибирска.