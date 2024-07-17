Продлен срок действия Губернаторского реабилитационного сертификата для поддержки участников СВО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление правительства региона, продляющее действие реабилитационного сертификата для участников СВО до двух лет, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Соответствующий документ опубликован на сайте Правительства Новосибирской области.
Напомним, что по реабилитационному сертификату участники спецоперации, которые получили ранение или увечье, вправе бесплатно получить социально-медицинскую реабилитацию, дополнительное профессиональное образование или пройти переподготовку, содействие в трудоустройстве, технические средства реабилитации, зубопротезирование, социальные услуги, а также посещать физкультурно-оздоровительные и культурно-досуговые учреждения.
Реализация проекта находится на особом контроле областных властей.
Фото предоставлено пресс-службой правительства НСО
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru