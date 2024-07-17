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Новосибирский избирком определился с кандидатами на довыборах в горсовет и региональный парламент

  • 17/07/2024, 18:00
Автор: Оксана Мочалова
Новосибирский избирком определился с кандидатами на довыборах в горсовет и региональный парламент
На мандат в горсовете претендуют 12 человек, в Заксобрании — семь.

В Новосибирской области определен список кандидатов, которые будут участвовать в дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Новосибирской области по одномандатному округу №3 (Куйбышевский район) и довыборах в горсовет Новосибирска по округу №45. Заявочная кампания завершилась сегодня, 17 июля.

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Довыборы по одномандатному избирательному округу №3 и №45 состоятся 6-8 сентября. Место депутата округа №3 стало вакантным после ареста экс-сенатора Владимира Лаптева в октябре 2023 года. Он обвинялся в мошенничестве и взяточничестве. В ноябре суд приговорил его к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 11,9 млн рублей. Лаптев представлял Заксобрание региона в Совете Федерации в 2015-2020 годах, в 2020 году был избран в парламент Новосибирской области.

Среди кандидатов на мандат в Заксобрании семь человек: пенсионер Вера Гужеева (выдвинута региональным отделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»), заместитель генерального директора по развитию ООО «КУБОМЕТР», депутат Совета депутатов Мошковского района Новосибирской области четвертого созыва на непостоянной основе Николай Завалишин («Справедливая Россия — за правду» (СЗРП),  экс-депутат Заксобрания Новосибирской области, глава куйбышевского райкома КПРФ, помощник депутата Государственной Думы Рената Сулейманова Сергей Зарембо (КПРФ), депутат Совета депутатов Абрамовского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области шестого созыва на непостоянной основе Ольга Зуева (ЛДПР), программист МКУ культуры города Барабинска «Централизованная библиотечная система» Фарид Миннибаев (партия «Новые люди») и заместитель генерального директора «Каинсктранс», бывший депутат Куйбышевского горсовета,  глава куйбышевского филиала движения «Совет отцов», помощник депутата Госдумы Олега Иванинского Сергей Смирнов («Единая Россия»). При этом, подписи в свою поддержку необходимо собирать только Смирнову.

В качестве самовыдвиженца документы на участие в выборах подал заведующий стоматологическим отделением ООО «Дент-Лайт» Роман Зиновьев. Он единственный должен предоставить подписи в свою поддержку.

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Кандидатов на пост депутата горсовета Новосибирска в одномандатном округе № 45 увеличилось до 13 человек. Место осталось вакантным после решения Натальи Пинус сложить полномочия по собственному желанию. В марте этого года горсовет досрочно прекратил ее полномочия. Пинус была депутатом Совета депутатов города Новосибирска по 45 округу в течение 8 лет.

На довыборы в горсовет Новосибирска документы подали директор ООО «Медиаресурс» Ерлан Байжанов (от КПРФ), специалист по внешнеэкономической деятельности ООО «Завод ТСК» Алексей Всемирнов (от ЛДПР), технический директор ООО «Завод новых строительных конструкций и материалов «Артенза» Андрей Климов (от партии «Новые люди»), директор ООО Агентство недвижимости «Олимп»  Светлана Лесникова (от партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), индивидуальный предприниматель Дмитрий Селезнёв (от партии «Единая Россия»). Из них уже зарегистрированы: Ерлан Байжанов, Алексей Всемирнов и Дмитрий Селезнёв.

Семь кандидатов стали самовыдвиженцами. Документы подали старший специалист новосибирского филиала ПАО «МТС» Анна-Мария Букса, оператор склада ООО «Интернет решения» Ольга Вогиатзис, старший научный сотрудник Института неорганической химии СО РАН Елизавета Лидер, домохозяйка Лариса Михайлова, самозанятый Андрей Сивенок, директор ООО «Сириус» Игорь Сидоренко и финансовый менеджер ООО «Трансавангард» Юлия Синицына.

Еще один кандидат — заместитель директора АНО дополнительного и профессионального образования «Институт политики и технологий» самовыдвиженец Михаил Большов — также подавал документы в качестве самовыдвиженца, но позже утратил статус выдвинутого кандидата.

Напомним, самовыдвиженцам для регистрации на довыборы необходимо собрать подписи избирателей в свою поддержку. От подписной кампании освобождены кандидаты, которых выдвинули партии «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия-Патриоты-За правду», ЛДПР, «Новые люди», «Партия пенсионеров».

В единый день голосования в регионе также пройдут кампании по дополнительным муниципальным выборам. Депутатов выберут в Баганском, Колыванском, Кочковском, Купинском. Чулымском, Барабинском, Искитимском, Каргатском, Краснозерском, Купинском и Северном районах. На участие в них заявились 68 кандидатов, в том числе 17 самовыдвиженцев.

Ранее редакция сообщала, что руководитель фракции ЛДПР сменился в новосибирском Заксобрании.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область

Теги : предвыборная кампания Заксобрание НСО выборы в горсовет


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