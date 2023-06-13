Продлен срок содержания под стражей сына экс-депутата Алтайского края Бушкова

Сыну экс-депутата заксобрания Алтайского края Николая Бушкова Александру Бушкову продлен срок содержания под стражей до 14 августа 2023 года. Александр Бушков обвиняется в нарушении правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека (п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ)

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, что 14 апреля в центре Новосибирска водитель за рулём Geely Tugella насмерть сбил 45-летнюю женщину. ДТП произошло на перекрёстке улицы Серебренниковской и Октябрьской магистрали. Оказалось, автомобилем управлял сын бывшего депутата Алтайского краевого Заксобрания Николая Бушкова.

Ранее редакция сообщала о том, что сын депутата Владимира Лаптева, пребывающего в СИЗО, взыскивает с должника почти 58 млн рублей.