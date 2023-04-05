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Сын депутата Владимира Лаптева, пребывающего в СИЗО, взыскал с должника почти 58 млн рублей

  • 05/04/2023, 17:36
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Сын экс-депутата Владимира Лаптева взыскал с должника почти 58 млн рублей
Речь идет об иске к заму Лаптева в комиссии по экологии регионального парламента.

Сын депутата Заксобрания Владимира Лаптева, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве, Юрий Лаптев обратился в суд с иском, суть которого заключалась в просьбе взыскать с должника Юрия Кошкина более 57 миллионов рублей и неустойку, так как Кошкин взял у него в долг по договору займа 45 миллионов.

К участию в деле в качестве третьего лица было привлечено Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу.

Под следствием оказался еще один депутат регионального парламента Новосибирской области

Под следствием оказался еще один депутат регионального парламента Новосибирской области

При этом пресс-служба Центрального районного суда Новосибирска отметила, что Юрий Кошкин обратился в суд со встречным иском к Юрию Лаптеву, в котором просил признать договор займа незаключенным по безденежности.

В результате суд принял решение в пользу Юрия Лаптева и взыскал с должника

более 57 миллионов рублей. Однако исковые требования Кошкина к Юрию Лаптеву о признании договора займа незаключенным оставлены решением суда без удовлетворения.

Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, депутат Заксобрания, председатель комиссии по экологии и экс-сенатор Владимир Лаптев задержан в конце сентября 2022 года по подозрению в получении взятки. С тех пор он пребывает в СИЗО. Региональные СМИ, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сообщили, что Лаптев подозревается якобы в получении взятки от коллеги-депутата за оплачиваемую из бюджета должность в комиссии по экологии. На тот момент оплачиваемые должности в комиссии занимали только сам Лаптев и его зам – Юрий Кошкин. Сейчас Кошкин работает в аграрном комитете Заксобрания, а также заявляется заместителем председателя комиссии по экологии на профессиональной основе.

Ранее редакция сообщала, что суд изменил приговор брату экс-главы областных дорожников.

Фото: freepik.com

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : финансы сын Владимира Лаптева суд право и порядок


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