Сын депутата Владимира Лаптева, пребывающего в СИЗО, взыскал с должника почти 58 млн рублей

Сын депутата Заксобрания Владимира Лаптева, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве, Юрий Лаптев обратился в суд с иском, суть которого заключалась в просьбе взыскать с должника Юрия Кошкина более 57 миллионов рублей и неустойку, так как Кошкин взял у него в долг по договору займа 45 миллионов.

К участию в деле в качестве третьего лица было привлечено Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу.

При этом пресс-служба Центрального районного суда Новосибирска отметила, что Юрий Кошкин обратился в суд со встречным иском к Юрию Лаптеву, в котором просил признать договор займа незаключенным по безденежности.

В результате суд принял решение в пользу Юрия Лаптева и взыскал с должника

более 57 миллионов рублей. Однако исковые требования Кошкина к Юрию Лаптеву о признании договора займа незаключенным оставлены решением суда без удовлетворения.

Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, депутат Заксобрания, председатель комиссии по экологии и экс-сенатор Владимир Лаптев задержан в конце сентября 2022 года по подозрению в получении взятки. С тех пор он пребывает в СИЗО. Региональные СМИ, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сообщили, что Лаптев подозревается якобы в получении взятки от коллеги-депутата за оплачиваемую из бюджета должность в комиссии по экологии. На тот момент оплачиваемые должности в комиссии занимали только сам Лаптев и его зам – Юрий Кошкин. Сейчас Кошкин работает в аграрном комитете Заксобрания, а также заявляется заместителем председателя комиссии по экологии на профессиональной основе.

Ранее редакция сообщала, что суд изменил приговор брату экс-главы областных дорожников.

Фото: freepik.com