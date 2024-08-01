Продуктовый ритейлер создает аптечный маркетплейс

Продуктовый ритейлер «Магнит» создает на базе подразделения «Магнит Аптека» специализированный маркетплейс, сообщает «Коммерсантъ».

Первым партнером проекта стал фармдистрибутор «Пульс». За счет сотрудничества с ним сеть планирует увеличить ассортимент с 4 тыс. до 15 тыс. товарных позиций. Кроме того, в компании анонсировали привлечение еще одного поставщика, однако о какой компании идет речь — пока не сообщается.

Напомним, в 2017 году сеть в тестовом режиме открыла первые аптеки. В 2018 году «Магнит» ускорил масштабирование аптечной сети с приобретением «СИА Групп». В 2019 году у сети действовало более тысячи аптек, которые к 2021 году до 835. В 2023 году сеть вновь начала расширяться. В конце 2023 года компания купила российский маркетплейс KazanExpress с целью запуска собственной онлайн торговой площадки под названием «Магнит Маркет». По данным 2ГИС, на сегодняшний день в Новосибирске действует 38 офисов «Магнит Аптеки».

В 2021 году правительство РФ разрешило небольшим аптекам продажу безрецептурных лекарств через свои сайты или маркетплейсы (у крупных сетевых аптек такое право было с весны 2020 года). Этот канал начали активно развивать и нефармацевтические игроки: Яндекс, Wildberries, Ozon.

В 2021 году X5 Group (управляет торговыми сетями «Перекресток», «Пятерочка», «Чижик»), также рассматривала вариант продажи лекарств на базе «Перекрестка впрок».

Ранее редакция сообщала, что «Новосибирская аптечная сеть» проваливается в убытки.