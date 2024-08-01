«День Семьи» отпраздновали в поселке Линево Новосибирской области

26 июля в парке отдыха поселка Линево было очень многолюдно. Пропустить такое масштабное событие не хотелось никому.

Директор по персоналу УК «Сибантрацит» Сабина Жесткова уверена, что праздники для семей сотрудников позволяют людям чувствовать себя нужными и важными для компании не только в рабочее время:

«Семья – это основа всех традиций. Собрав сегодня наших сотрудников и членов их семей, местных жителей с детьми, мы тем самым выражаем им благодарность за то, что они являются частью одной большой семьи – Группы «Сибантрацит». Мы все здесь вместе живем, работаем, развиваемся. И, конечно же, вместе отдыхаем».

На площадке мероприятия работали несколько зон, где каждый гость праздника мог найти развлечение по силам и по интересам.

Для ребятишек организовали несколько игровых площадок. Узнать больше о профессиях своих родителей дети смогли на увлекательном квесте. Они отвечали на вопросы викторины, разгадывали кроссворды и ребусы. За правильные ответы ребятам вручали призы.

В зоне мастер-классов тоже было интересно: здесь каждый участник мог выбрать себе профессию и попробовать что-то сделать своими руками. Например, юные «повара» под руководством наставников сами приготовили пиццу и угощали ею всех желающих. Для некоторых из ребят это был первый кулинарный опыт. Среди них – семилетняя Настя:

— Я никогда раньше не готовила пиццу, но очень люблю ее кушать. Особенно, если мама готовит. А сегодня я накормлю ее своей, — рассказывает девочка.

Самые смелые и раскрепощенные участники праздника поднялись на сцену и попробовали себя в роли ведущего мероприятия.

Родители вместе с со своими детьми приняли участие в спортивном соревновании. Для них подготовили необычное состязание – 100-метровую надувную полосу препятствий. И если ребятам прыгать на батутах – привычное дело, то родителям прохождение испытания далось не так легко. Но победителей и проигравших здесь не было. Все участники забега получили сладкие призы.

О том, что День семьи удался на славу, отмечали все гости праздника. Ведь каждый знает – время, проведенное с семьей – бесценно.

— Это замечательный подарок от компании не только своим сотрудникам, но и всем жителям Линева. Дети счастливы, а значит и родители тоже, — считает заместитель начальника участка по подготовке вагонов «Разреза Колыванского» Андрей Буратынский, который пришел на праздник вместе с женой и дочерью.

Финальным аккордом Дня семьи стал танцевальный флешмоб. В нем приняли участие и дети, и родители. Под аплодисменты присутствующих в небо взмыли десятки воздушных шаров как знак радости и семейного благополучия.

К понятию семейные ценности в «Сибантраците» относятся бережно. Понимают, что за словом «семья» стоят прочность человеческих отношений, традиции, ощущение заботы и душевного тепла. Важно, чтобы эти понятия как эстафета передавались от старших поколений к младшим. Чтобы опыт был наглядным, для детей сотрудников проводят экскурсии на угольные разрезы.

— Экскурсия – отличное мероприятие, которое позволяет показать ребятам сущность горняцкого мастерства, то, чем заняты их отцы и матери, — рассказывает Сабина Жесткова. — Огромные машины и масштабы добычи ошеломляют и восхищают детей, вызывают гордость за труд родителей. Возможно, в будущем они, продолжат их дело.

Рабочие семейные династии в компании ценят и отмечают. В прошлом году три новых самосвала БелАЗ получили имена трёх династий горняков, работающих в «Сибантрацит Майнинг». Суммарный трудовой стаж в компании семьи Шварц – 22 года, семьи Комличенко – 32 года и семьи Урванцевых – 64 года!

В «Сибантраците» также существуют многочисленные формы поддержки семей. Молодым сотрудникам выделяют материальную помощь при рождении детей, пожилым – единовременную выплату при выходе на пенсию, поддерживают женщин в декрете, школьникам выделяют льготные путевки в летние лагеря отдыха, к Новому году готовят подарки для детей и помогают решить проблемы, если в семье случается несчастье. А как иначе, когда компания – одна большая семья.