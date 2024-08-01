Вторая очередь торгово-логистического центра запущена под Новосибирском

Сегодня под Новосибирском в районе Промышленно-логистического парка состоялся официальный запуск второй очереди мультимодального транспортно-логистического центра ТЛЦ «Сибирский».

— В рамках этого этапа в ТЛЦ построены вторая контейнерная площадка, адаптированная под применение крановой технологии, и специализированный железнодорожный парк накопления и сортировки вагонов. Кроме того, за счет частных инвестиций на станции Чик завершено строительство нового четырехпутного электрифицированного приемо-отправочного парка для обработки полносоставных контейнерных поездов, — отметил председатель совета директоров ООО «Новосибирский транспортный терминал» Александр Кахидзе.

По его словам, технологическая модель ТЛЦ «Сибирский» предусматривает обработку контейнерных поездов с полувагонами, а также поездов повышенной длины. Выполненные в рамках второго этапа реализации проекта мероприятия позволят нарастить мощность терминала до 600 тыс. TEU в год.

Как сообщил губернатор Андрей Травников, инвестор делает ставку на новые подходы и технологии, а также форсирует темпы строительства уже фактически III очереди ТЛЦ. Он напомнил, что в этом году было принято решение о создании особой экономической зоны, в районе терминала «Сибирский».

Напомним, о том, что ООО «Новосибирский транспортный терминал» в августе планирует открыть в ТЛЦ «Сибирский» вторую контейнерную площадку Александр Кахидзе сообщил в июне на Сибирском транспортном форуме.

Реализация проекта ТЛЦ в Новосибирске стартовала в 2019 году, после подписания соглашения в рамках ПМЭФ между РЖД, правительством Новосибирской области, ОАО «Агентство инвестиционного развития» (АИР) и ООО «Новосибирский транспортный терминал». Первая очередь была запущена в октябре 2023 года. Его мощность составляла до 300 тыс. TEU в год. К концу года терминал могу принимать до пяти контейнерных поездов с полувагонами в сутки. К 2025 году, ТЛЦ «Сибирский» будет принимать 15 поездов ежесуточно.

На территории терминала планировалось создать инфраструктуру для обработки грузов: склады временного хранения, сортировка, таможенное оформление и фитосанитарный контроль. Общий объем инвестиций в проект оценивался в 15 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в особой экономической зоне «Новосибирск» откроют торгпредства китайских компаний.