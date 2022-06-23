Великобритания ввела новые санкции в отношении России, Tikkurila объявила об уходе, а Interactive Brokers перестанет принимать российские рубли

Британия вводит новые санкции в отношении РФ, они включают запрет на экспорт и использование в РФ фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС, говорится на сайте кабмина. Страна также ввела запрет на экспорт в РФ авиатоплива, товаров и технологий, связанных с работой в море, с нефтью и ее переработкой, продукции, которая может использоваться для «химического, биологического оружия».

Американский холдинг PPG Industries, Inc., в состав которого входит финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila, уходит из России из-за ситуации на Украине, сообщает пресс-служба Tikkurila.

— В настоящее время мы продолжаем продавать (в РФ — ИФ) только минимальный объем, достаточный для получения необходимого количества местной валюты для оплаты труда наших сотрудников. Ранее мы прекратили все продажи российской нефтегазовой отрасли, государственным структурам, сторонам, которые подпадают под действие последних нормативных актов. Из-за нашей неспособности устойчиво работать даже на этом минимальном уровне PPG приняла решение активировать варианты выхода из России, включая возможную продажу или контролируемый выход с российского рынка, — говорится в сообщении.

Компания также планирует пожертвовать полученную в текущем году чистую прибыль, если таковая будет, некоммерческим организациям.

Холдинг PPG Industries, Inc. основан в 1883 году как Pittsburgh Plate Glass в Питтсбурге, штат Пенсильвания (США). Согласно сайту компании, холдинг PPG является крупным поставщиком красок, покрытий, оптики и специальных материалов. Общий объем чистых продаж холдинга в 2021 году составил $16,8 млрд. Акции PPG торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Tikkurila — крупный производитель красок в Северной и Восточной Европе. С июня 2021 года компания входит в состав американского холдинга PPG Industries Inc. Предприятия компании расположены в 11 странах мира. В России работает три производственные площадки, а также три учебных центра и 10 складов. В РФ в 2021 году доля компании в сегменте декоративных красок составляла 18,5%. По состоянию на конец 2021 года в РФ работало около 1 тыс. сотрудников.

С 31 июля популярный американский брокер прекратит работать с российскими рублями, но о полном прекращении работы с россиянами речи пока не идет, пишет РБК со ссылкой на источники в компании и на рынке.

— После 31 июля IB прекратит прием переводов в рублях, более подробная информация об этом будет разослана клиентам в ближайшие несколько дней, — приводит издание слова специалиста службы поддержки брокера в ответ на обращение одного из клиентов.

Другой клиент рассказал, что конвертировать рубли в доллары, а также открывать или увеличивать рублевые позиции запрещается уже сейчас.

До сих пор Interactive Brokers принимал рублевые переводы только со счетов, открытых в банках, не попавших под санкции. Собеседники издания считают, что Interactive Brokers может принудительно конвертировать рубли в доллары после 31 июля.

По их мнению, решение брокера связано с возросшей популярностью рублевых транзакций, которые, к тому же, не облагались комиссией, в отличие от операций в долларах. Многие россияне в условиях валютных ограничений использовали счета в Interactive Brokers для покупки валюты либо для ее хранения, поскольку российские власти не установили лимитов по зачислению рублей на иностранные счета.