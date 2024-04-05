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Проект детского сада в микрорайоне «Клюквенный» разработает компания из Татарстана

  • 05/04/2024, 11:02
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Проект детского сада в микрорайоне «Клюквенный» разработает компания из Татарстана
В Новосибирске подведены результаты конкурса.

Комиссия подвела итоги конкурса на выполнение проектных работ по зданию детского сада на территории микрорайона Клюквенный (ул. Подневича) в Калининском районе г. Новосибирска. Заказчиком выступает АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области.

Согласно протоколу, победителем признано ООО ПСК «Инжиниринг» из Татарстана. Компания набрала 94,45 баллов и выполнит работы за 13,8 млн рублей (при начальной стоимости в 14,6 млн рублей).

Всего на торги было подано две заявки: от ООО ПСК «Инжиниринг» (Татарстан) и новосибирской компании ООО «СИАСК». Обе были допущены к конкурсу.

Компания «СИАСК» предложила разработать проект за 11,9 млн рублей. Компания набрала 85 баллов.

Напомним, под строительство детского сада на 225 мест выделен земельный участок общей площадью 8 539 кв. метров на ул. Подневича в Калининском районе города Новосибирска. Ориентировочная площадь здания 3600 кв. метров. Детский сад должен быть двухэтажным, допускается наличие третьего (верхнего технического) этажа.

В здании планируется разместить несколько групповых ячеек:

  • группы от 1,5 до 3-х лет (ранний возраст) — 60 мест (четыре группы по 15 мест);
  • группа от 3-х до 4-х лет (дошкольный возраст, младшие) — 40 мест (две группы по 20 мест);
  • группы от 4-х до 5-ти лет (дошкольный возраст, средние) — 50 мест (две группы по 25 мест);
  • группы от 5-ти до 6-ти лет (дошкольный возраст, старшие) — 50 мест (две группы по 25 мест);
  • группы от 6-ти до 7-ми лет (дошкольный возраст, подготовительная группа) – 25 мест (одна группа по 25 мест).

В микрорайоне «Клюквенный» в Калининском районе на площади более 200 га предполагается возведение более 1 млн кв. м жилья в виде многоквартирных домов одновременно со строительством детских садов и школ, объектов здравоохранения, спорта, созданием современной инженерно-транспортной инфраструктуры.

Как отмечал ранее генеральный директор АО «АРЖС НСО» Ашот Рафаелян на первом этапе комплексного освоения территории запланировано строительство двух детских садов на 225 мест каждый, школы на 1100 учеников, а также поликлиники, рассчитанной на 780 посещений в смену.

АО «АРЖС НСО» совместно с ГКУ НСО «УКС» и ГКУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза» в регионе разработаны задания на проектирование указанных выше социальных объектов для формирования базы типовых заданий на проектирование социальных объектов. Все они получили положительные заключения государственной экспертизы.

По данным Seldon Basis, ООО ПСК «Инжиниринг» образовано в 2013 году в городе Казань, республики Татарстан. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях. Единственный учредитель и директор компании — Сергей Торопов. Выручка компании за 2022 год —89,9 млн рублей (в 2021 году — 58 млн рублей), чистая прибыль — 10,2 млн рублей (в 2021 году — 14,8 млн рублей).

Ранее редакция сообщала, что 9,5 млрд рублей получит бюджет Новосибирской области от реализации земли в микрорайоне Клюквенный.

Фото: freepik.com, автор: mindandi  

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : проектирование детского сада микрорайон Клюквенный аукцион


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