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9,5 млрд рублей получит бюджет Новосибирской области от реализации земли в микрорайоне Клюквенный

  • 16/02/2024, 13:39
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9,5 млрд рублей получит бюджет Новосибирской области от реализации земли в микрорайоне Клюквенный
В 2023 году на торгах четыре застройщика получили право субаренды шести земельных участков общей площадью 25,4 га.

Доходы от продажи прав на землю при реализации пилотного проекта комплексного развития территории (КРТ) — микрорайона «Клюквенный» — составит 9,5 млрд рублей, сообщил заместитель генерального директора АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» Александр Савоськин на заседании круглого стола «Практика комплексного развития территорий», прошедшем в рамках «Сибирской строительной недели – 2024».

По его словам, в 2023 году на торгах передано право субаренды шести земельных участков общей площадью 25,4 га на сумму 2,5 млрд рублей четырем застройщикам. Эти средства в ближайшее время направят на проектирование и строительство школы на 1100 мест и детского сада на 225 мест.

Александр Савоськин напомнил, проект «Клюквенный» был включен перечень новых инвестиционных проектов России, что позволило получить субсидию на развитие инфраструктуры в рамках программы «Реструктуризации бюджетных кредитов». Общий объем субсидий составил 6,9 млрд рублей.

— Такая мера государственной поддержки позволила существенным образом снизить стоимость 1 кв. м жилья и затраты на создание инфраструктуры. Например, если бы реализацией проекта занимался коммерческий застройщик, без участия АО «АРЖС НСО» и без использования средств субсидии, то стоимость обеспечения 1 кв. м жилищного строительства инженерной и транспортной инфраструктурой без учета стоимости земли для такого застройщика составила бы 12,8 тысячи рублей на 1 кв. м жилья. Сейчас застройщику 1 кв. м с учетом стоимости земли обходится в 7,5 тысячи рублей, — уточнил он.

По данным регионального правительства, для комплексного развития в Новосибирской области определено 29 территорий общей площадью 691 га. На них планируется построить 5,3 млн кв. м жилья. Площадь расселяемого с этой территории жилого фонда составит почти 150 тысяч кв. м. Отмечается, что на сегодняшний день принято 14 решений о КРТ, заключено пять договоров с застройщиками. Флагманскими проектами являются три проекта: микрорайон «Клюквенный» в Калининском районе Новосибирска, незастроенная территория инновационной и научно-образовательной деятельности «СмартСити – Новосибирск» и незастроенная территория по Бердскому шоссе в устье реки Иня (будущая «Куба»).

Ранее редакция сообщала, что остановка пригородной электрички появится этим летом в микрорайоне Клюквенный.

Фото: freepik.com, freepik

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : микрорайон Клюквенный КРТ


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