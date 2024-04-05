18 мигрантов задержали в ходе рейда в Новосибирске

Полицейские во время рейда задержали 18 мигрантов в Новосибирске.
В ходе рейдов были проверены заведения общепита в двух районах: Октябрьском и Дзержинском.
По сообщению МВД по Новосибирской области, правоохранители оценивали соблюдение миграционного законодательства.
После рейдов изолировали шестерых мигрантов, на которых составили административные протоколы. Нарушителей направили в спецприемник для иностранных граждан, затем их ждет депортация.
Ранее редакция сообщала о том, что мигранты атаковали психиатрическую больницу в Новосибирске.
Источник фото: Телеграм-канал МВД по Новосибирской области
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