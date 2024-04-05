Потепление на выходных до +16 градусов ожидается в Новосибирске

В Новосибирске ожидается потепление до +16 градусов.

После долгой серии дождей в Новосибирск наконец-то придет теплая и солнечная погода в эти выходные.

По данным «Яндекс.Погоды», 6 апреля днем и вечером температура поднимется до +16 градусов. Утром и ночью температура будет до +9 градусов. Весь день будет ясная погода без осадков.

В воскресенье, 7 апреля, температура резко опустится до +4 градусов. Так, утром термометр покажет +4, днем ожидается небольшое похолодание, до +2 градусов. Вечером и ночью температура будет от 0 до -3 градусов. Утром и днем будет облачно, однако ближе к вечеру облака рассеются.

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Травников поручил в течение трех дней проверить все потенциально опасные места в период весеннего паводка.