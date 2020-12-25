Проект «Дом с открытки» проходит в Новосибирске

Новосибирская фармкомпания Renewal («ПФК Обновление») запустила в Новосибирске проект «Дом с открытки». Его участники предлагают новосибирцам увидеть красоту родного города и поделиться ею с близкими. Создавая открытки, авторы проекта дополнили привычные урбанистические пейзажи граффити, чтобы показать, как можно творчески переосмыслить городское пространство.

Например, мастер художественных граффити Марина Ягода специально для проекта нарисовала пять иллюстраций.

Почтовые открытки каждый может забрать себе на память или подарить близким. Взять их можно с 25 декабря до 10 января в Театральном сквере (напротив НОВАТа) на праздничной фотозоне Renewal.

Марина Ягода — автор известных граффити «Девушка с совой» (Красный проспект, 77Б к.1), «От Новониколаевска до Новосибирска» (Императорский сквер), «Хранительница Сибири» (Советская, 65). Для проекта «Дом с открытки» художница дополнила сказочными персонажами обычные фасады пяти зданий: по адресу Ленина, 3, Ленина, 11, Революции, 36, Мичурина, 4 и Каменская, 7. По ее мнению, из таких сюрпризов и складывается праздничное настроение.

Фото предоставлено пресс-службой «ПФК Обновление»