В Новосибирской области установлен антирекорд по смертям от COVID-19

На утро 25 декабря в регионе выявлено 26 955 случаев COVID-19 (+165 за сутки), в том числе у 1 564 детей. 22 900 пациентов выписаны с выздоровлением (+217 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

Согласно сводке, скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 68 лет, 74 года, 75 лет, 78 лет, 80 лет и женщины в возрасте 51 год, 62 года, 64 года и 75 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 918 человек. В отделениях реанимации находятся 174 человека. На ИВЛ – 50 пациентов.

Госпитализированы 26 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 250. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 238 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 1 051 883 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 7 559 жителей региона, 78 271 человек снят с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 318 обращений, госпитализированы 29 человек.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области