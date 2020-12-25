Совместные акции компаний помогут корпоративным волонтерам найти дело по душе

Волонтерское движение адаптировалось к пандемии COVID-19. Компании не исключают, что большая часть добровольческих активностей в режим массовости (с учетом сохранения ограничений) вернется нескоро. Однако у корпоративных волонтеров сохраняются инициативы по оказанию помощи. О том, какие формы работы нашли отклик у сотрудников компаний в этом году, а также о том, какие идеи позволят добровольцам продолжать работу в 2021-м, члены регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области (далее — НСКВ) рассказали на онлайн-конференции «Корпоративное волонтерство 2020/21 — Помогаем вместе!», прошедшей на площадке портала Infopro54.

Добровольчество — дело государственное

Создание благоприятных условий для дальнейшего развития добровольческой деятельности в рамках поручений президента — одна из задач, стоящих перед государственными органами, сообщила главный эксперт управления молодежной политики Министерства образования Новосибирской области Анастасия Чвара.

Основные ресурсы волонтерства сконцентрированы в некоммерческом секторе, потому именно эти организации попадают в фокус внимания госорганов. В то же время, считают власти, многие вопросы можно решить только с привлечением корпоративного сектора. На данный момент ведется работа по утверждению межведомственной программы развития добровольчества (волонтерства) в Новосибирской области на период 2021-2024 годов. Программа подразумевает ряд совместных мероприятий, которые позволят улучшить качество оказываемых добровольческих услуг на территории региона.

— Объединить усилия госсектора, НКО и корпоративных волонтеров можно было бы в рамках мероприятия по типу «печа-куча». Представители НКО могут рассказать на нем о своих проектах, а представители компаний — выбрать заинтересовавший их проект и подключиться к его реализации, — предлагает Анастасия Чвара.

Чтобы оба сектора могли узнать «кто есть кто», в регионе создан открытый реестр НКО. Вместе с реестром НКО планируется создание такого же реестра и для коммерческих компаний, где активно развиваются идеи добровольчества.

— Это позволит лучше выстраивать механизмы и формы поддержки социально значимых проектов и инициатив, которые выдвигает социально ответственный бизнес, — считает Анастасия Чвара.

Министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области — одному из важнейших региональных звеньев развития добровольчества в регионе — удалось многое, несмотря на необычные условия пандемийного года. Волонтеры организовали сбор вещей для нуждающихся, помогали животным, собирали макулатуру, работали на посадке деревьев и уборке мусора. Для школьников и студентов были проведены фестивали и конкурсы.

— Некоторые проекты, представленные на конкурсах, были проработаны и просчитаны настолько хорошо, что могут быть реализованы в рамках госконтрактов прямо сейчас, — уверена консультант Минприродресурсов и экологии Новосибирской области, куратор корпоративного волонтерства в межведомственном совете по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций Лариса Серова.

Она предложила несколько идей для реализации корпоративных волонтерских проектов в следующем году.

— Компании могут взять шефство над заказниками. Зимой животные нередко нуждаются в дополнительной подкормке. Корпоративные волонтеры могли бы помогать в заготовке веников или в выделении средств на покупку зерновых на корм лесным копытным. Второе — развитие экотуризма. Ограничения по выезду за рубеж сделали это направление очень актуальным. Здесь помощь волонтеров была бы нужна в обустройстве экотроп, их поддержке и уборке. В том же Караканском бору, который становится особо охраняемой территорией. Третье направление — это общение с детьми из детских домов в онлайн-формате, если невозможно организовать им интересный досуг вне учреждений, как это было раньше, — пояснила Серова.

Корпоративное волонтерство отрабатывает новые формы

Усиление ограничений или их послабление вынудили подразделения компаний по развитию корпоративного волонтерства очень быстро менять форматы работы и искать новые идеи для коммуникации и вовлечения сотрудников.

К примеру, Coca-Cola HBC Россия внедрила новое направление добровольчества — «pro bono» волонтерство, что с латинского переводится как «ради общественного блага». Так каждый сотрудник может помочь своими умениями, профессиональными навыками и талантами тем, кто сам привык помогать и нуждается в помощи — благотворительным фондам и некоммерческим организациям. Данная инициатива только начинает получать поддержку со стороны сотрудников. Тем не менее в компании считают, что за интеллектуальным волонтерством будущее, и намерены продолжать эту работу, говорит региональный руководитель направления устойчивого развития и взаимодействия с местными сообществами по территории Урала, Сибири и Дальнего Востока, Татьяна Сидельникова.

— Традиционный экологический проект компании «Зеленые команды» по уборке набережных, парков, общественных мест в этом году проходили в виде конкурса, состоящего из 3 этапов. На первом этапе каждый сотрудник мог выйти и самостоятельно убрать территорию возле дома или на природе. Важная часть задания — раздельный сбор мусора. На втором этапе участникам предложили внедрить в свою жизнь одну из экопривычек: использовать для покупок «экосумки», покупать продукты в многоразовые мешочки и многое другое. Третий этап — подготовить рассказ с фото или видео о своих экодостижениях и о том, как удается вовлекать в экопроекты друзей и родных, — рассказала она.

Удачной, по мнению Сидельниковой, была акция в сфере наставничества — программа «Равный равному», которая была реализована как пилотный проект во Владивостоке. Суть проекта — помочь подросткам из детских домов с выбором профессии. Для этой цели компания подготовила и обучила наставников среди сотрудников, а они затем включились в общение с ребятами, что в итоге вылилось не только в разговоры о будущей профессии, но и в ответы на другие вопросы, волнующие подростков. Этот проект компания планирует тиражировать и на другие регионы присутствия.

Проект «Рождественский караван» также трансформировали под условия 2020 года. На внутреннем сайте сотрудникам предложили 3 формы волонтерства на выбор. «Подари навык» — это пожертвование в одну из НКО на организацию мастер-классов, занятий с репетиторами или психологами и другие программы поддержки подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. «Помогай pro bono» — интеллектуальная помощь фондам в решении их профессиональных задач — проект совместный с фондом «Друзья». Внешняя составляющая проекта также трансформировалась. В 2020 году из-за эпидемиологической обстановки невозможно традиционно собрать вместе ребят с особенностями развития и без таковых. А потому было принято решение перевести проект в онлайн-формат, привлечь внимание максимально широкой аудитории и рассказать о том, что такое «инклюзивное общество», каково людям с особенностями развития жить в режиме самоизоляции практически всю жизнь.

— Мы создали отдельный аккаунт «Рождественского каравана» Coca-Cola в Instagram — @caravancocacola, в котором в течение декабря рассказываем об инклюзии, правильной благотворительности и т.д. К Новому году мы пожертвуем 1 000 000 рублей в 4 профильных фонда-партнера. Но каждый из вас может увеличить эту сумму и принести еще по 10 рублей, просто подписавшись на этот аккаунт, — уточнила Татьяна Сидельникова.

По словам менеджера по корпоративной культуре и вовлеченности HR Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяны Малининой, Сбер собрал все проекты, в которых участвуют сотрудники сибирского подразделения, и разделил их по 5 направлениям: финансовая и экологическая грамотность, социальная помощь, уборка мусора, равные возможности, озеленение.

— Получилось 5 направлений и 5 сообществ, для которых мы нашли лидеров, готовых вести проекты. Также мы создали страницу, где есть вся необходимая информация для тех, кто хочет присоединиться и помогать. Участие доступно и нашим клиентам. На этой платформе 15 декабря в режиме онлайн прошел демодень наших социальных проектов: 15 спикеров в прямом эфире рассказали слушателям о своих идеях. 100 человек слушали нас в прямом эфире, 200 просмотрели в записи, поданы 25 заявок на участие в наших проектах, — отметила первые достижения Татьяна Малинина.

Она также заметила, что очень важно продвигать те инициативы, которые наиболее ценны для территории, которые «больше болят» у местных жителей.

Для Сибирского региона наиболее актуальными оказались 3 темы. Первая — «Социальная помощь» и проект «Добродомик» в Новосибирске. Сейчас он действует как «Добродоставка». Люди могут помогать нуждающимся финансово с покупкой продуктов или с их доставкой. Автоволонтеры получают пакеты с продуктами и путевой лист со списком адресов, куда их надо доставить. Акция проводится каждую неделю по субботам.

Вторая тема — экологическая и финансовая грамотность и проект «Экопросвещение в школах», который Сбер реализует вместе с фондом «Учитель для России» в 8 регионах Сибири. Проект нацелен на работу с мышлением, чтобы воспитывать у детей не только экопривычки, но и доброе отношение и любовь к краю, где они живут. В пилотном варианте к нему подключились 10 школ.

Третья тема — «Равные возможности» и 2 проекта. Первый — «Перспектива», про развитие социальных навыков у подростков и молодежи с инвалидностью в Новосибирске. Второй — «Работа для людей с ограниченными возможностями», это проект Сбера для всей страны. На сайте sber.rabota.ru выставлены все вакансии банка, доступные людям с ОВЗ. То же самое могут сделать на этом ресурсе и другие компании.

Объединений усилий — шаг в будущее

Совместная добровольческая деятельность, создание коллабораций и общих зонтичных проектов для корпоративных волонтеров из любых компаний стали главной идеей выступления управляющего по корпоративным вопросам региона Сибирь и Дальний Восток ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», председателя регионального представительства НСКВ в Новосибирской области Дмитрия Шаркова.

— В следующем году с учетом ожидаемого сохранения ограничений, обусловленных COVID-19, будут востребованы волонтерские проекты, которые позволят сотрудникам компаний выбирать для себя наиболее удобные и подходящие варианты оказания помощи по самым разным направлениям добровольчества: охрана окружающей среды, помощь пожилым, поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья и тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, помощь приютам для бездомных животных и т.д. Такие проекты, в условиях ограничения массовых мероприятий позволят компаниям разнообразить направления волонтерства и сделать упор на развитии индивидуального добровольчества сотрудников, — объяснил Дмитрий Шарков.

Он уверен, что для запуска таких проектов у компаний-участников НСКВ есть все необходимые ресурсы. Главное, объединить возможности бизнеса и направить их на решение социально значимых вопросов, которые могут обозначить социально ориентированные некоммерческие организации, выступая партнерами таких волонтерских проектов.

Что касается практики 2020 года, то в компании был сделан упор на популяризацию интеллектуального волонтерства. После тематического вебинара были сформированы две кросс-функциональные команды из числа сотрудников компании, успешно решившие несколько стратегически важных задач, поставленных двумя фондами — «Со-единение» и «Без рек как без рук».

Фотографии предоставлены из личных архивов: Д. Шаркова, Т. Сидельниковой, Л. Серовой, А. Чвара, Т. Малининой