Проект «Герои НовоСибири»: новые перспективы для ветеранов СВО обсудили на Общественном совете

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел совещание Общественного совета, посвященное проекту «Герои НовоСибири».

Глава региона отметил, что сотрудники Сибирского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте Российской Федерации завершают разработку адаптированной образовательной программы для области. Правительство региона активно участвует в ее наполнении. Он акцентировал внимание на необходимости сочетания теоретических знаний с практическими навыками, позволяя слушателям быстро осваивать специфику региона. Планируется активное вовлечение участников в стажировки, посещение предприятий, форумы, спортивные и культурные мероприятия, с привлечением их семей.

Константин Хальзов, заместитель губернатора, представил Травникову отчет о текущем состоянии образовательной программы на заседании Общественного совета.

Несмотря на строгие критерии отбора и ранний старт проекта в Новосибирской области, он вызвал значительный интерес, отметил замгубернатора.

Около 750 человек проявили интерес к проекту. 369 участников прошли основной и дополнительный этапы тестирования, оценивающие управленческий потенциал, компетентность в государственном управлении и аналитические способности. Многие из них имеют государственные награды.

Следующим этапом является собеседование, начавшееся 15 апреля. Комиссия проведет тщательный отбор для определения участников обучения.

Цель проекта – подготовка ветеранов и участников СВО для работы на руководящих должностях в органах власти и на предприятиях.

Андрей Осипов, директор СИУ – филиала РАНХиГС, сообщил о ходе разработки образовательной программы для финалистов.

Учебный план включает более 500 академических часов, с модулями по государственной политике, экономике, региональному управлению и современным технологиям управления. Предусмотрены наставничество и стажировки.

Конечная цель – интеграция участников спецоперации в систему управления регионом. Должность, формат и место службы будут определяться индивидуально. Все результаты и материалы кандидатов будут проанализированы для подбора управленческих кадров и определения карьерных траекторий.