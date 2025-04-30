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Китайский бизнес раскрыл, что его интересует в Сибири

  • 30/04/2025, 19:00
Автор: Юлия Данилова
Китайский бизнес рассказал, что его интересует в Сибири
Большую часть списка составляют продукты питания и энергоресурсы

По итогам Первого китайско-российского форума по сельскохозяйственному сотрудничеству, который состоялся в Москве, китайская сторона подготовила список приоритетной продукции для импорта из России. Судя по данным предоставленным Корпорацией развития Новосибирской области, часть товаров может поставлять Новосибирская область и другие регионы Сибири. В частности, речь идет о зерне — пшеница, кукуруза, ячмень (минимальный объём поставок: 10 000 тонн/месяц), растительных маслах – соевое, арахисовое, рапсовое, подсолнечное (от 500 до 5000 тонн/месяц в зависимости от вида масла) и мясной продукции — говядине, субпродуктах говяжьих, куриных лапках

Напомним, в 2024 году из Новосибирской области в 55 стран мира было отправлено 2,1 млн тонн сельхозпродукции на 485 млн долларов. В структуре поставок 60% приходится на зерновые, масличные и зернобобовые культуры. С 2025 года, после запуска завода по переработке рапса компании ООО «Маслов», экспорт рапсового масла в КНР может резко увеличится.  Субродукты с птицефабрик региона поставляются в КНР с 2018 года. В конце 2024 года область начала отправлять в КНР утку.

В свою очередь китайский бизнес готов предоставить новосибирским предпринимателям специализированные и стандартные расходные медицинские материалы: эпидуральные системы, инфузионные насосы, инъекционные наборы и иглы, катетеры, перчатки, шприцы, маски, защитные костюмы, средства для забора проб и пр, медицинское оборудование: аппараты ИВЛ, диализные машины, УЗИ-системы, а также протезы, больничные койки, тележки, стеллажи.

Напомним, в 2024 году в Новосибирскую область из-за рубежа активнее всего завозилась машиностроительная продукция (электродвигатели, генераторы и т.д.) — занимала 55%, 13% химическая продукция (шины, полиэтилен, изделия из пластмасс), 11% металлы и изделия из них (преимущественно прокат плоский). Стоимостной объем импортных операций, осуществленных новосибирскими участниками ВЭД, за год в регионе вырос на 8%. Однако, по некоторым товарам рост оказался более существенным. Так импорт холодильников в стоимостном выражении вырос в 9 раз, телевизионных мониторов в 6 раз, стиральных машин в 5 раз. Напомним, китайская бытовая техника в 2024 году сдерживала рост инфляции в регионе.

54% товаров ввозилось в Новосибирскую область из Китая

Ранее редакция сообщала о том, что по данным правительства Новосибирской области в регионе работает более 250 компаний из КНР. Китайский бизнес также планирует заходить в промышленные парки и особую экономическую зону области. 

Изображение создано с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Власть Бизнес ВЭД

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск Китай

Теги : экспорт Новосибирск импорт


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