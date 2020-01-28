Проект городской электрички технологически обосновывают

— Для улучшения транспортной доступности левобережной части Новосибирска правительство области совместно с мэрией Новосибирска и ЗСЖД прорабатывает вопрос о реализации на территории города проекта «Городской железной дороги». В соответствии с предпроектными работами, проведенными ЗСЖД, установлено, что для реализации проекта по обеспечению пропускной способности электропоездов требуется строительство дополнительной инфраструктуры: железнодорожных путей, линии электрификации, четырех остановочных платформ и т.д, — сообщил, выступая на заседании отраслевой коллегии, министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.

В связи с этим, по его словам, реализацию проекта целесообразно осуществлять с привлечением средств федерального бюджета и ОАО РЖД. Министр подчеркнул, что работа по их привлечению будет продолжаться в 2020 году.

И.о. заместителя начальника ЗСЖД по Новосибирскому территориальному управлению Иван Пименов подтвердил, что компания активно работает над проектом «Городские железные дороги», а также по организации экспресс-сообщения между железнодорожным вокзалом Новосибирск-Главный и аэропортом Толмачево.

— Это очень длинные проекты. В декабре 2019 года вместе с минтрансом мы подготовили техзадание на разработку их технико-технологического обоснования. Оно направлено в минтранс и СГУПС. До 1 апреля необходимо завершить его разработку, а до 1 мая рассмотреть полученные результаты на заседании рабочей группы — с выработкой дальнейших мер по реализации проекта, — пояснил он.

Судя по данным, представленным ЗСЖД, в ходе реализации проекта городской электрички на левом берегу появятся 4 новых остановочных пункта, и всего их станет 9. На начало реализации проекта запланированный пассажиропоток составит 1,5 млн человек в год. При этом доступность пригородного железнодорожного транспорта будет обеспечена для более 500 тысяч жителей этой части города.

Гендиректор АО «Экспресс-пригород» Екатерина Куфарева добавила, что сегодня в выделенную зону городской железной дороги (4-5 зона) уже попадают 5,2 млн пассажиров или 23% от годового объема перевозок компании.

— 4 года тариф на пригородные перевозки у нас не повышался. С 2019 года минтранс разрабатывает новый механизм тарификации пригородных железнодорожных перевозок, и в 1-2 зоне он снова остался неизменным, так как иначе в городской черте наш пригородный тариф был бы неконкурентоспособен. В результате в городской черте в прошлом году наш пассажиропоток вырос на 9,3%, в пределах двух зон — на 7,5%, — комментирует Куфарева. — В 2020 году политика продолжена, и тариф со 2 по 5 зоны оставили на уровне 2019 года. Надеюсь, это позволит нам конкурировать в городской черте и по направлению до Бердска с другими видами транспорта.

По ее мнению, для развития проекта городской электрички уже сейчас необходимо встраивать ее в систему городского транспорта, формировать тариф в городской черте, а также разрабатывать единый принцип тарифообразования. Кроме того, нужно синхронизировать маршруты общественного транспорта с графиком движения пригородных поездов и развивать полноценные транспортно-пересадочные узлы. Пока перевозчики и органы местной власти этой части проекта уделяют мало внимания.

Иван Пименов заявил, что уже сейчас надо продумывать транспортную модель перевозок гостей города на Молодежном чемпионате мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. Ее нужно выстраивать как на внутригородских маршрутах, так и координировать действия между городами Сибирского федерального округа.

Фото: баз- пресс-службы правительства области, остальные — автора