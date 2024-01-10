Проект из наукограда Кольцово стал финалистом премии «Служение»

Проект из наукограда Кольцово стал финалистом в общероссийской премии «Служение». Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
— Проект «КОЛЬЦОво единомышленников», подготовленный мэром наукограда Кольцово Николаем Красниковым, вышел в финал общероссийской премии «Служение», — говорится в сообщении.
Этот проект стал единственным финалистом от Новосибирской области, набрав максимум баллов в предыдущих этапах конкурса.
«КОЛЬЦОво единомышленников» – это проект направленный на повышение качества жизни. Они реализуются за счет выстраивания эффективного взаимодействия наукограда с бизнесом.
— Надеемся на победу, уверены в том, что проект «КОЛЬЦОво единомышленников» найдет свою поддержку среди участников народного голосования премии «Служение», — отметил Андрей Клюзов, зампредседателя правительства – министр региональной политики Новосибирской области.
Награждение победителей состоится 16 января 2024 года.
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Фото: Freepik — malikadesign
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