Сильный ветер и температурные качели: МЧС предупредило жителей Новосибирска об опасности погодных сюрпризов

Жителей Новосибирской области предупредили о предстоящей непогоде в регионе. По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в ближайшие дни температура воздуха в Новосибирской области будет колебаться от -1 до -21 градуса. Температурные качели будут сопровождаться мокрым снегом, порывами ветра до 30 метра в секунду.
— При таких погодных условиях особенно высок риск падения с крыш сосулек, льда и снега, — предупредили в МЧС по региону.
Спасатели призвали владельцев домов, собственников зданий и управляющие компании очистить кровли и козырьки от снега и наледи. Автовладельцам порекомендовали парковать машины на безопасном расстоянии от скатов крыш, карнизов и балконов.
В ведомстве отметили, что совместно с сотрудниками ГЖИ при помощи беспилотников они проводят осмотр и выявляют нарушителей в сфере благоустройства. Таким образом а два дня в декабре прошлого года специалисты проверили 180 домов и выявили 31 нарушение.
Ранее редакция сообщала об объявленном в Новосибирской области штормовом предупреждении. С 10 по 11 января в регионе ожидаются метели с мокрым снегом, мороз и гололед.
Фото: freepik.com-fxquadro
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