Расширены меры поддержки аграриев и сельхозпроизводителей Сибири

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее направления поддержки российских аграриев. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.
— Для сельскохозяйственных кооперативов, работающих в регионах Сибирского федерального округа, размер возмещения затрат на приобретение техники и оборудования будет увеличен с 50 до 60%, — говорится в сообщении.
В перечень затрат включены закупки посадочного материала ягодных культур, молодняка крупного рогатого скота, а также приобретение ягод у граждан, ведущих личные подсобные хозяйства.
Также в кооперативы будут включены потребительские общества, у которых не менее 70% выручки формируется за счёт заготовки, хранения, переработки и сбыта сельхозпродукции. Это решение позволит расширить число предприятий, получающих государственную поддержку.
Ранее редакция сообщала о том, что в два раза вырос экспорт зерна из Новосибирской области.
Фото с сайта правительства Новосибирской области
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