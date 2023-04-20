Проект капремонта последнего участка объездной дороги в Кольцово направлен в госэкспертизу

Проект капитального ремонта примыкания проспекта Академика Сандахчиева к эстакаде в Кольцово направлен на гоэкспертизу, сообщает пресс-служба ТУАД. Речь идет о капитальном ремонте дороги «Барышево — Орловка — Кольцово на участке км 2+246 — км 2+426» в Новосибирском районе (протяженность участка — 179 метров).

— После положительного заключения работы будут выставлены на торги и определена организация на выполнение капремонта, — уточнили в пресс-службе.

В рамках капремонта подрядчику предстоит вынести коммуникации из зоны строительства: водопроводные и канализационные сети, ливневку, линии связи, изменить основание дороги, установить водоотводные лотки, уложить два слоя асфальтобетона, установить тротуары, пешеходное ограждение, освещение. Работы предполагается выполнить за 3 месяца, предварительная стоимость 62 млн рублей. Проектную и рабочую документацию и инженерные изыскания по проекту выполнило ООО «Новосибирскгипродорнии».

В пресс-службе ТУАДа редакции пояснили, что после сдачи в эксплуатацию этого участка объездная дорога в Кольцово будет готова полностью.

Строительство примыкания проспекта Академика Сандахчиева к эстакаде в Кольцово улучшит выезд из Кольцово и Академгородка к центру СКИФ и на Ленинск-Кузнецкую трассу. Новый участок выведет весь транзитный транспорт из Кольцово.

Ранее редакция сообщала, что импортозамещение позволило вдвое снизить цену контракта по оборудованию для «СКИФа».