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Проект капремонта последнего участка объездной дороги в Кольцово направлен в госэкспертизу

  • 20/04/2023, 14:02
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Объездная дорога в Кольцово
Реализация этого проекта обеспечит выезд из Кольцово и Академгородка к центру СКИФ и на Ленинск-Кузнецкую трассу.

Проект капитального ремонта примыкания проспекта Академика Сандахчиева к эстакаде в Кольцово направлен на гоэкспертизу, сообщает пресс-служба ТУАД. Речь идет о капитальном ремонте дороги «Барышево — Орловка — Кольцово на участке км 2+246 — км 2+426» в Новосибирском районе (протяженность участка — 179 метров).

— После положительного заключения работы будут выставлены на торги и определена организация на выполнение капремонта, — уточнили в пресс-службе.

В рамках капремонта подрядчику предстоит вынести коммуникации из зоны строительства: водопроводные и канализационные сети, ливневку, линии связи, изменить основание дороги, установить водоотводные лотки, уложить два слоя асфальтобетона, установить тротуары, пешеходное ограждение, освещение. Работы предполагается выполнить за 3 месяца, предварительная стоимость 62 млн рублей. Проектную и рабочую документацию и инженерные изыскания по проекту выполнило ООО «Новосибирскгипродорнии».

В пресс-службе ТУАДа редакции пояснили, что после сдачи в эксплуатацию этого участка объездная дорога в Кольцово будет готова полностью.

Строительство примыкания проспекта Академика Сандахчиева к эстакаде в Кольцово улучшит выезд из Кольцово и Академгородка к центру СКИФ и на Ленинск-Кузнецкую трассу. Новый участок выведет весь транзитный транспорт из Кольцово.

 

Ранее редакция сообщала, что импортозамещение позволило вдвое снизить цену контракта по оборудованию для «СКИФа».

Фото пресс-службы Кольцово

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирская область

Теги : объездная дорога в Кольцово Кольцово СКИФ Кольцово Новосибирск


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