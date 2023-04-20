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Высшая школа бизнеса НГУЭУ приглашает на серию круглых столов с представителями госорганов

  • 20/04/2023, 12:19
финансовые расчеты
Участие бесплатно, приглашают представителей бизнес-сообщества.

27 апреля в Высшей школе бизнеса НГУЭУ состоится большая встреча бизнес-клуба, которая пройдет в формате круглых столов с представителями Росфинмониторинга, Банка России, Государственной инспекции труда, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы. Участие бесплатно, приглашают представителей бизнес-сообщества.

  • Как работать с зарубежными партнерами в текущих условиях?
  • Каких подводных камней стоит опасаться при финансовых расчетах
    с контрагентами?
  • Какие новые налоговые риски грозят предпринимателям в 2023 году?
  • Как эффективно реформировать кадровую политику компании?

 

Участники получат ответы на эти и другие вопросы, касающиеся внешнеэкономической деятельности, финансовых расчетов, налогов и работы с кадрами, на встрече «Новые риски и угрозы экономической безопасности бизнеса в 2023 году».

В открытой дискуссии примут участие представители госорганов, эксперты НГУЭУ и отраслевые партнеры.

Программа встречи состоит из четырех круглых столов:

  • 30-16.30 — Риски в международной торговле;
  • 30-17.30 — Риски при проведении финансовых расчетов с контрагентами;
  • 30-18.30 — Налоговые риски бизнеса;
  • 30-19.30 — Кадровая безопасность.

Участие бесплатно, узнать полное содержание, состав спикеров и зарегистрироваться можно на сайте.

Дата и время: 27 апреля 2023 г., 15.30-19.30

Место: г. Новосибирск, 3 корпус НГУЭУ, ул. Каменская, 52 (ул. Ядринцевская, 53), конференц-зал «Центральный»

Телефон для справок: +7 (923) 257-27-94 (Евгения).

Справка:

Бизнес-клуб Высшей школы бизнеса НГУЭУ – нетворкинг-площадка для профессиональных менеджеров, собственников бизнеса и тех, кто стремится ими стать. Встречи клуба проходит в формате свободного выступления спикера дня, обсуждения тезисов, общения членов клуба. Участие в заседаниях клуба бесплатно.

Возраст: 18+

Иллюстрация предоставлена пресс-службой НГУЭУ

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансовые расчеты конференция ВЭД бизнес


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