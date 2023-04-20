Высшая школа бизнеса НГУЭУ приглашает на серию круглых столов с представителями госорганов

27 апреля в Высшей школе бизнеса НГУЭУ состоится большая встреча бизнес-клуба, которая пройдет в формате круглых столов с представителями Росфинмониторинга, Банка России, Государственной инспекции труда, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы. Участие бесплатно, приглашают представителей бизнес-сообщества.
Участники получат ответы на эти и другие вопросы, касающиеся внешнеэкономической деятельности, финансовых расчетов, налогов и работы с кадрами, на встрече «Новые риски и угрозы экономической безопасности бизнеса в 2023 году».
В открытой дискуссии примут участие представители госорганов, эксперты НГУЭУ и отраслевые партнеры.
Программа встречи состоит из четырех круглых столов:
Участие бесплатно, узнать полное содержание, состав спикеров и зарегистрироваться можно на сайте.
Дата и время: 27 апреля 2023 г., 15.30-19.30
Место: г. Новосибирск, 3 корпус НГУЭУ, ул. Каменская, 52 (ул. Ядринцевская, 53), конференц-зал «Центральный»
Телефон для справок: +7 (923) 257-27-94 (Евгения).
Справка:
Бизнес-клуб Высшей школы бизнеса НГУЭУ – нетворкинг-площадка для профессиональных менеджеров, собственников бизнеса и тех, кто стремится ими стать. Встречи клуба проходит в формате свободного выступления спикера дня, обсуждения тезисов, общения членов клуба. Участие в заседаниях клуба бесплатно.
Возраст: 18+
Иллюстрация предоставлена пресс-службой НГУЭУ
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