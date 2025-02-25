Проект КРТ позволит жителям аварийных домов получить благоустроенное жилье

На Игарской улице, где реализуется один из первых в регионе проектов комплексного развития территорий (КРТ), министр строительства области Дмитрий Богомолов в сопровождении представителей городских властей и ГК «Поляков» дал команду на демонтаж двух аварийных зданий, ранее расселенных в рамках этого проекта.

По словам министра, механизм КРТ доказал свою эффективность в области, позволяя координировать строительство жилья с развитием социальной инфраструктуры. В регионе выделено 33 территории общей площадью более 764 гектаров для КРТ, включающих свыше 154 тысяч квадратных метров подлежащего расселению жилья. На этих участках планируется возвести 5,8 млн кв.м нового жилья, одновременно создавая необходимую социальную и дорожную инфраструктуру. Это позволяет решить задачи расселения граждан из аварийного жилья и создания современных микрорайонов.

Дмитрий Богомолов подчеркнул, что 22 из 33 проектов КРТ уже находятся на стадии реализации, включая проект ГК «Поляков» по реновации 5,5 га территории на улицах Игарской и Фадеева. В рамках проекта запланировано расселение и снос восьми жилых домов и двух нежилых объектов. Новое жилье будет предоставлено 103 семьям. Застройщик уже расселил шесть домов (64 квартиры), выполнив свои обязательства.

В соответствии с планом развития данной местности, намеченным к завершению к концу 2027 года, на этом участке возведут шесть многоэтажных зданий, составляющих жилой комплекс «Фора», а также дошкольное учреждение на 180 воспитанников, финансируемое строительной компанией. Детский сад в полной мере обеспечит местами всех детей дошкольного возраста, проживающих в этом районе. Реализация проекта будет осуществляться поэтапно.