Задержку нескольких рейсов, прибывающих в Толмачёво, подтвердили в S7

В авиакомпании S7 подтвердили, что 25 февраля несколько рейсов прибудут в аэропорт Толмачёво с задержкой.
Ранее, по информации телеграм-канала «АСТ-54 Black», в новосибирском аэропорту Толмачёво задерживалось прибытие 11 рейсов этой авиакомпании.
— Задержки связаны с различными причинами, такими как, например, погодные условия или поздний прилёт предыдущих рейсов, — пояснили в пресс-службе S7.
В авиакомпании добавили, что пассажиры будут получать своевременную информацию о задержках в виде уведомлений на электронную почту и SMS-сообщений.
— Отметим, что информация о массовых отменах рейсов не соответствует действительности, — резюмировали в S7 изданию Om1 Новосибирск.
Напомним, что 17 февраля в аэропорту Толмачёво в Новосибирске произошёл интересный случай. Двое пассажиров рейса S7-5215, который должен был отправиться в Братск, опоздали на посадку. Они решили во что бы то ни стало догнать свой самолёт, но их попытка оказалась безуспешной: на перроне их задержали сотрудники транспортной полиции.
Ранее редакция сообщала о том, что из Новосибирска в Узбекистан запустят новые авиарейсы. Это решение лоббирует туристический бизнес.
Источник фото: Freepik / Автор — creativeart
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