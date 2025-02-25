Задержку нескольких рейсов, прибывающих в Толмачёво, подтвердили в S7

В авиакомпании S7 подтвердили, что 25 февраля несколько рейсов прибудут в аэропорт Толмачёво с задержкой.

Ранее, по информации телеграм-канала «АСТ-54 Black», в новосибирском аэропорту Толмачёво задерживалось прибытие 11 рейсов этой авиакомпании.

— Задержки связаны с различными причинами, такими как, например, погодные условия или поздний прилёт предыдущих рейсов, — пояснили в пресс-службе S7.

В авиакомпании добавили, что пассажиры будут получать своевременную информацию о задержках в виде уведомлений на электронную почту и SMS-сообщений.

— Отметим, что информация о массовых отменах рейсов не соответствует действительности, — резюмировали в S7 изданию Om1 Новосибирск.

Напомним, что 17 февраля в аэропорту Толмачёво в Новосибирске произошёл интересный случай. Двое пассажиров рейса S7-5215, который должен был отправиться в Братск, опоздали на посадку. Они решили во что бы то ни стало догнать свой самолёт, но их попытка оказалась безуспешной: на перроне их задержали сотрудники транспортной полиции.

Ранее редакция сообщала о том, что из Новосибирска в Узбекистан запустят новые авиарейсы. Это решение лоббирует туристический бизнес.