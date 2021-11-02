Проект новосибирского реготделения «Опоры России» может дать заказы на 0,5 млрд рублей в год

Проект по аутсорсингу оборудования «Развитие» реготделение «Опора России» запустило в феврале совместно с ФГУП «СибНИА им. Чаплыгина». Летом к нему подключился АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ), а осенью — АО «НИИ электронных приборов». В стадии завершения находятся переговоры еще с одним участником. Все предприятия относятся к сфере ОПК.

— С февраля у нас заключены с предпринимателями 15 договоров на сумму около 1 млн рублей, на 32% повысилась задействованность оборудования предприятия, — сообщил в ходе встречи с предпринимателями директор Центра коллективного пользования СибНИА им. Чаплыгина Виталий Петров. — Сейчас наш опыт активно изучают коллеги из других регионов, интересуются, как долго мы сопротивлялись тому, чтобы на завод зашел малый бизнес? Скажу честно — наши интересы совпали довольно быстро.

Сейчас СибНИА им. Чаплыгина работает с МСБ в двух направлениях: проводит научные исследования по заказу предпринимателей, а также предоставляет в аренду научно-производственное оборудование с персоналом или без. По словам Виталия Петрова, спрос на сотрудничество растет, так как малый бизнес получает возможность не вкладываться в покупку оборудования, а его аренда возможна даже по часам, а также можно привлечь к решению своей задачи квалифицированный персонал.

Руководитель службы инновационных разработок НИИ электронных приборов Александр Александрович также отметил, что сотрудничество в рамках проекта «Развитие» уже привело к заключению нескольких договоров, и предприятие намерено расширять работу с малым бизнесом по модели аутсорсинга.

— У нас большой парк станочного оборудования, в том числе токарные станки с ЧПУ трех- и пятикоординатные, лазерная маркировка, контрольно-измерительная машина, большой гальванический участок, мы работаем с разными сплавами и напылением — и малому бизнесу это интересно, — пояснил Александрович.

Кроме того, представители предприятия заявили о готовности вкладываться в разработки малого бизнеса и вести совместную деятельность по продвижению продукции, если она необходима для предприятий ОПК.

На экскурсию на НЗИВ в рамках проекта «Развитие» приехали не только новосибирские предприниматели, то и представители МСБ из других регионов России. Сотрудники предприятия также отметили, что охотно работают с малым бизнесом в рамках увеличения доли производства гражданской продукции, количество подписанных договоров постепенно растет.

— Оценивая условия сотрудничества с точки зрения эксплуатанта, точно могу сказать, что цены на аренду у наших предприятий в 2-5 раз меньше, чем в Москве, стоимость машиночаса у нас также меньше. Сложности возникают с включением в график завода, который работает над основными заказами, но с течением времени и эта проблема решаема, — уверен исполнительный директор КБ «Спектр» Андрей Братеньков.

По его словам, сейчас в рамках реготделения «Опоры России» создается сервисная компания, которая будет системно регулировать процессы взаимодействия компаний малого бизнеса с предприятиями ОПК.

— Для того чтобы объединить больше исполнителей и заказчиков, нам необходимо создавать цифровую платформу. Если речь будет идти о мобильном приложении, то для его разработки и полноценного запуска необходимо около 150 тысяч рублей, — поясняет Братеньков. — В перспективе через полгода можно сформировать кластер с заказчиками из малого бизнеса и партнерами из предприятий ОПК на совокупную сумму до 0,5 млрд рублей в год. В таком формате к компаниям МСБ будут охотнее прислушиваться.

Руководитель комитета по промышленности НОО «Опора России», коммерческий директор ИП Чавкин А.С (Производит продукцию под брендом «Сибирская губерния». — Ред.) Евгения Чавкина отметила, что кооперация предприятий оказалась выгодна обеим сторонам:

— За этот год мы сделали много. К проекту подключились три оборонных предприятия и несколько десятков предпринимателей из малого бизнеса. Тот факт, что сейчас к нам приезжают предприниматели из других регионов, говорит о том, что мы должны масштабировать этот опыт.

Комментируя итоги встречи с предпринимателями в Новосибирске, вице-президент Ассоциации «НП «Опора», председатель комитета «Опоры России» по промышленности Максим Третьяков признался, что внимательно наблюдает за реализацией проекта «Развитие».

— Интересный проект, нацеленный на развитие промышленности, родился в Сибири. Мы в Москве об этом даже не думали. Здесь очень четко можно увидеть результаты его реализации, что отличает «Развитие» от многих других проектов с непонятными KPI. Думаю, что его нужно масштабировать, — говорит Третьяков.

Он предложил обсудить этот проект в других регионах, посмотреть, есть ли у них что-то похожее и есть ли интерес у предприятий ОПК работать по такой модели с малым бизнесом. Для более конструктивного разговора Третьяков посоветовал приложить информацию о первых итогах взаимодействия новосибирских предприятий ОПК с предпринимателями.

Напомним, Евгения Чавкина представляла проект «Развитие» на одной из секций Петербургского международного экономического форума в июне 2021 года. После форума проект получил поддержку федеральной «Опоры России», и в новосибирское региональное отделение начали поступать запросы на консультацию из других субъектов федерации.