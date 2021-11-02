В Минпросвещения объяснили намерение прекратить приём в колледжи по 43 профессиям

Об этом заявил директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования Министерства просвещения Российской Федерации Виктор Неумывакин, сообщает пресс-служба ведомства.

С 31 декабря 2021 года профессиональные учебные заведения среднего профессионального образования перестанут принимать абитуриентов по 43 профессиям. Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

— За последние два года из перечня ушло порядка 100 профессий и специальностей, неактуальных в рамках сегодняшних реалий. На них уже давно нет спроса ни от рынка труда, ни от абитуриентов, работодатели не ждут у себя подобных специалистов узкопрофильной направленности, — сообщил Виктор Неумывакин.

Он уточнил, что сами знания и навыки, которые были заложены в эти программы, не исчезают, а включаются либо как отдельные блоки в более широкие современные программы подготовки, либо переходят в перечень коротких программ профессионального обучения, которые можно будет освоить в рамках программ СПО.

Так, например, профессии парикмахера будут обучать в рамках специальности «Технологии индустрии красоты».

— Таким образом наша российская система подготовки в среднем звене максимально поддерживает свою актуальность для запросов рынка, увеличивает возможности студентов устроиться и найти работу и предоставляет максимально современную подготовку, – резюмировал Виктор Неумывакин.

Напомним, среди профессий, указанных министерством, оказались слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, проходчик, изготовитель железобетонных изделий, рекламный агент, контролёр банка, электромонтажник авиационной техники и другие.