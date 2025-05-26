Проект «От сердца к сердцу» помог новосибирским женщинам раскрыть свой потенциал

Ситуации, когда женщины взваливают на себя множество обязанностей или перегружают себя работой, не редкость. Это происходит по разным причинам, но зачастую не проходит бесследно и приводит к эмоциональному выгоранию.

В 2024 году в Новосибирской области стартовал проект «От сердца к сердцу», который стал победителем конкурса грантов социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций региона.

На протяжении полутора лет команда проекта с сердечной теплотой и вниманием помогала представительницам слабого пола вырваться из рутины будничных забот, повысить самооценку и самореализоваться в различных областях.

Благодаря команде экспертов — психологов, стилистов и коучей ― участницы проекта получили практические навыки, позволившие им перегрузиться, раскрыть свой внутренний потенциал в четырех сферах жизни: личностной, семейной, деловой и общественной.

— Еще на первом этапе проекта мы увидели потребность в подобной программе и поняли, что находимся на правильном пути. Поэтому решили масштабировать проект. В итоге с июня 2024 года участницами нашей программы стали более 600 женщин в 32 муниципальных образованиях области. В рамках проекта женщины не только приятно проводили время, но и общались с разными приглашенными экспертами. Везде мы получали добрый отклик, практически везде просили продолжать проект дальше, — рассказала редакции Infopro54 председатель президиума Женской ассамблеи Новосибирской области, директор учебного центра «Алгоритм-С» Татьяна Санникова.

По ее словам, большое внимание в проекте уделялось работе с психологом Татьяной Пятаевой — практическим психологом, психотерапевтом ИНП, специалистом Центра психотерапии и неврологии доктора Ермакова. Одним из самых важных моментов тренинга с ней участницы назвали обучение навыкам общения и взаимодействия с окружающими. Эксперт объяснила, как правильно слушать и говорить, как находить общий язык с разными людьми и как избегать конфликтов, учитывая типологию личности. Участницы тренинга получили множество полезных советов и рекомендаций.

На курсе арт-терапии женщинам рассказали о техниках, которые позволяют восстановить силы, перестать беспокоиться о проблемах и научиться справляться со стрессом и тревогой — и в результате найти оптимальные способы решения своих жизненных задач.

Организаторы проекта отметили, что во всех районах области женщины с удовольствием участвовали в «Марафонах здоровья». Их проводила опытный преподаватель кафедры физического воспитания НГТУ Татьяна Корнеева. Она рассказывала о методике бодифлекс и важности эмоционального благополучия для общего физического здоровья. Кроме того, участницам показали простые упражнения по диафрагмальному дыханию, упражнения на укрепление мышц и повышение гибкости, позволяющие поддерживать здоровое и активное состояние своего организма в домашних условиях.

Незабываемые впечатления получали женщины от встречи с имиджмейкером и стилистом Еленой Томасовой. Она рассказывала о моде и трендах, об имидже деловой женщины, о том, с чего начинать формирование делового гардероба. Эксперт помогла участницам проекта подобрать уместный комплект под различные жизненные ситуации, а также стилизовать их с помощью аксессуаров.

Для женщин, которые планируют открыть свой бизнес или уже сделали первые шаги на этом пути и имеют вопросы о налогообложении и бухгалтерском учете, был организован вебинар. На нем участницы узнали, как минимизировать свои расходы, получили ответы на волнующие их вопросы в области финансов. Кроме того, о лучших практиках ведения бизнеса им рассказывали успешные предпринимательницы, активно участвующие в общественной жизни нашего региона.

Также участницам рассказывали о текущих особенностях рынка труда, объясняли принципы подготовки резюме и прохождения собеседования.

Татьяна Санникова заверила, что проект будет развиваться дальше, расширяя географию и вовлекая новых участников.