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Проект «От сердца к сердцу» помог новосибирским женщинам раскрыть свой потенциал

  • 26/05/2025, 12:04
Проект «От сердца к сердцу» помог новосибирским женщинам раскрыть свой потенциал
За полтора года к нему подключились 32 муниципальных образования региона

Ситуации, когда женщины взваливают на себя множество обязанностей или перегружают себя работой, не редкость. Это происходит по разным причинам, но зачастую не проходит бесследно и приводит к эмоциональному выгоранию.

В 2024 году в Новосибирской области стартовал проект «От сердца к сердцу», который стал победителем конкурса грантов социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций региона.

На протяжении полутора лет команда проекта с сердечной теплотой и вниманием помогала представительницам слабого пола вырваться из рутины будничных забот, повысить самооценку и самореализоваться в различных областях.

Благодаря команде экспертов — психологов, стилистов и коучей ― участницы проекта получили практические навыки, позволившие им перегрузиться, раскрыть свой внутренний потенциал в четырех сферах жизни: личностной, семейной, деловой и общественной.

Татьяна Санникова

Татьяна Санникова

— Еще на первом этапе проекта мы увидели потребность в подобной программе и поняли, что находимся на правильном пути. Поэтому решили масштабировать проект. В итоге с июня 2024 года участницами нашей программы стали более 600 женщин в 32 муниципальных образованиях области. В рамках проекта женщины не только приятно проводили время, но и общались с разными приглашенными экспертами. Везде мы получали добрый отклик, практически везде просили продолжать проект дальше, — рассказала редакции Infopro54 председатель президиума Женской ассамблеи Новосибирской области, директор учебного центра «Алгоритм-С» Татьяна Санникова.

По ее словам, большое внимание в проекте уделялось работе с психологом Татьяной Пятаевой — практическим психологом, психотерапевтом ИНП, специалистом Центра психотерапии и неврологии доктора Ермакова. Одним из самых важных моментов тренинга с ней участницы назвали обучение навыкам общения и взаимодействия с окружающими. Эксперт объяснила, как правильно слушать и говорить, как находить общий язык с разными людьми и как избегать конфликтов, учитывая типологию личности. Участницы тренинга получили множество полезных советов и рекомендаций.

Участницы тренинга

На курсе арт-терапии женщинам рассказали о техниках, которые позволяют восстановить силы, перестать беспокоиться о проблемах и научиться справляться со стрессом и тревогой — и в результате найти оптимальные способы решения своих жизненных задач.

Организаторы проекта отметили, что во всех районах области женщины с удовольствием участвовали в «Марафонах здоровья». Их проводила опытный преподаватель кафедры физического воспитания НГТУ Татьяна Корнеева. Она рассказывала о методике бодифлекс и важности эмоционального благополучия для общего физического здоровья. Кроме того, участницам показали простые упражнения по диафрагмальному дыханию, упражнения на укрепление мышц и повышение гибкости, позволяющие поддерживать здоровое и активное состояние своего организма в домашних условиях.

упражнения по диафрагмальному дыханию

Незабываемые впечатления получали женщины от встречи с имиджмейкером и стилистом Еленой Томасовой. Она рассказывала о моде и трендах, об имидже деловой женщины, о том, с чего начинать формирование делового гардероба. Эксперт помогла участницам проекта подобрать уместный комплект под различные жизненные ситуации, а также стилизовать их с помощью аксессуаров.

Для женщин, которые планируют открыть свой бизнес или уже сделали первые шаги на этом пути и имеют вопросы о налогообложении и бухгалтерском учете, был организован вебинар. На нем участницы узнали, как минимизировать свои расходы, получили ответы на волнующие их вопросы в области финансов. Кроме того, о лучших практиках ведения бизнеса им рассказывали успешные предпринимательницы, активно участвующие в общественной жизни нашего региона.

Также участницам рассказывали о текущих особенностях рынка труда, объясняли принципы подготовки резюме и прохождения собеседования.

Татьяна Санникова заверила, что проект будет развиваться дальше, расширяя географию и вовлекая новых участников.

вебинар

— Мы ни в коем случае не будем останавливаться. Нашим проектом интересуется все больше женщин, растет количество подписчиц в соцсетях. Вообще, в Новосибирской области очень много талантливых и увлеченных женщин, которым не хватает общения и единомышленников. У нас уже есть идеи о новых программах. Например, решено провести конкурс чтецов, ведь в малых городах и селах огромное количество женщин, любящих стихи, а некоторые их пишут сами. Кроме того, в ноябре для мастериц будет организован фестиваль женских ремесел. Поэтому можно сказать, что проект только набирает обороты, — резюмировала Татьяна Санникова.

Автор фото: Татьяна Санникова

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Татьяна Санникова социальный проект проект От сердца к сердцу Опора России


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