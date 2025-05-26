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Перспективы возвращения западных брендов оценили в Новосибирске

  • 26/05/2025, 12:30
Автор: Оксана Мочалова
Перспективы возвращения западных брендов оценили в Новосибирске
По мнению экспертов, это маловероятно не только в краткосрочной, но и среднесрочной перспективе

Возобновление переговорного процесса между Россией и Украиной способствовало активному обсуждению вопроса о возвращении западных брендов на российский рынок. Поднимался этот вопрос и на конференции «Инвестиции и тренды-2025» в Новосибирске.

Многие эксперты советуют не торопиться с выводами и называют возвращение ушедших брендов в краткосрочной и даже в среднесрочной перспективе маловероятным.

— То, что некоторые западные компании перерегистрируют в России торговые знаки, нельзя считать признаком возвращения. Это делается, как правило, просто для защиты, для того, чтобы в России не появился, условно говоря, свой внутрироссийский Louis Vuitton.  Готовность немедленно вернуться на самом деле не рассматривается, — отметил в интервью BFM-Новосибирск председатель правления ФГ «Финам» Владислав Кочетков.

Он добавил, что процесс возвращения может занять год или более. Кроме того, многие ниши, которые освободились после ухода западных компаний, уже заняты российскими участниками рынка или брендами из других стран.

Эксперты напомнили, что в 2014 году, когда начались масштабные санкции со стороны США и ЕС, аналитики предсказывали длительные последствия. Несмотря на то, что геополитическая ситуация меняется, общий тренд остается прежним: санкции, давление, торговые войны, констатируют они.

—  Очень большое количество стран явно или не явно будут препятствовать поставкам товаров, и, возможно, не только товаров, но и все это перекинется на услуги. Стоит ожидать высокого уровня интенсивности недружественных действий. К сожалению, торговые войны с нами, боюсь, надолго, — цитирует портал эксперта Института экономики роста им. П.А. Столыпина, приглашенный профессор Сколково Евгения Надоршина.

Напомним, федеральные власти РФ ужесточают условия для возвращения европейских компаний, которые покинули рынок после 2022 года. Недавно комитет Госдумы по вопросам собственности одобрил поправки, касающиеся права не возвращать бизнес иностранцам по опционам, заложенным в договоры, где была прописана возможность выкупа актива прежним собственником.

По словам управляющей бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатора «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Натальи Пинигиной, такое решение поддерживают многие предприниматели. Российское бизнес-сообщество неоднократно обращалось к правительству с подобными предложениями и сейчас понимает, что их голоса были услышаны.

Ранее редакция сообщала о том, что иностранные компании, покинувшие российский рынок после вступления в силу санкций, все активнее регистрируют свои товарные знаки в Роспатенте. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : Возвращение брендов бизнес


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