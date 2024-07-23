Проект «От сердца к сердцу» помогает раскрыть профессиональный потенциал женщин Новосибирской области

Для современного человека успех имеет высокую значимость на протяжении всей жизни. Понятие успеха индивидуально для каждого, зависимо от ситуации и многогранно. Он может быть личностным, жизненным и профессиональным.

В 2024 году в Новосибирской области стартовал проект «От сердца к сердцу». Он стал победителем конкурса грантов социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций региона

Цель проекта — раскрыть профессиональный и личностный потенциал женщин трудоспособного возраста. Он реализуется региональным общественным движением «Женская Ассамблея» и Учебным центром «Алгоритм-С» при поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области.

— Практически каждая женщина сталкивается с проблемой балансирования семейных и трудовых обязанностей. Это влияет на участие женщин в занятости и самореализации в профессии. Наша программа ориентирована на потребности представительниц прекрасного пола и посвящена саморазвитию в четырех сферах жизни: «личность», «семья», «дело», «общество», — рассказала редакции Infopro54 исполнительный директор регионального общественного движения «Женская ассамблея Новосибирской области», директор Учебного центра «Алгоритм-С» Татьяна Санникова.

По ее словам, участницами первого этапа проекта, который продлится до 31 августа, стали 250 женщин из 11 районов области: Новосибирск, Бердск, Колыванский, Тогучинский, Мошковский, Болотнинский, Черепановский, Маслянинский, Сузунский, Коченевский и Ордынский районы.

— В проекте участвуют женщины, которые хотят изменить направление трудовой деятельности или впервые начать работать, в том числе жены участников СВО, безработные женщины, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, многодетные мамы, — добавила Татьяна Санникова.

По ее словам, для участниц программы проводятся индивидуальные и коллективные консультации специалистов и экспертов из разных отраслей. Всего проект охватывает около 10 направлений (психологи, профориентологи и др). Участницам рассказывают о текущих особенностях рынка труда, об имидже современной деловой женщины, влиянии делового стиля на доход специалиста, а также обучают навыкам подготовки резюме и прохождения собеседования, проводят тренинги с психологами.

— Мы делаем акцент на деловую женщину. Для этого необходима перезагрузка и снятие социальной и психологической напряженности. Поэтому большое внимание в проекте уделяется работе с психологом на тему взаимоотношений в семье, эмоционального состояния, а также арт-терапии по профилактике стресса. Наши женщины с удовольствием участвуют в марафоне по бодифлекс, а также в тренингах, которые проводят арт-терапевт, семейный психолог и специалист по коммуникативной практике, — добавила Татьяна Санникова.

Кроме того, для женщин проводится вебинар, в рамках которого они знакомятся с базовыми навыками для ведения предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности. На нем женщины-лидеры Новосибирской области от первого лица рассказывают о возможностях общественно-политической реализации и социальных проектах. Для тех, кто не может его посетить очно, мероприятие транслируется онлайн. Стоит отметить, что организаторы проекта «От сердца к сердцу» не намерены останавливаться на достигнутом и планируют развивать его дальше.

— В сентябре мы запускаем второй этап проекта. В нем смогут принять участие жительницы еще 18 районов Новосибирской области, — говорит Татьяна Санникова.

Среди них Северный, Кыштовский, Барабинский, Куйбышевский, Венгеровский, Чановский, Чистоозерный, Купинский, Баганский, Карасукский, Здвинский, Довольнинский, Усть-Таркский, Татарский, Краснозерский, Кочковский, Убинский и Каргатский районы.

Собеседница редакции уверена, что полученные участницами знания и навыки будут способствовать расширению их присутствия в социально-экономическом развитии региона через самореализацию в семье, работе, обществе и саморазвитии.