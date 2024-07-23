Почти 3 тонны фруктов и 8 автомобилей за неделю забрали у мигрантов в Новосибирске

В Хилокском микрорайоне Новосибирска у иностранных специалистов за неделю изъяли 2,8 тонны овощей, фруктов и ягоды, а также 8 автомобилей. Разложив ящики с продуктами прямо на земле у дороги, мигранты продавали продукты со всеми мыслимыми и немыслимыми нарушениями.

Пресекли незаконную торговлю сотрудники управления потребительского рынка мэрии Новосибирска.

— За период с 15 по 21 июля в ходе рейдов составлено 8 административных протоколов по статье «Торговля в неустановленных местах», — рассказали в городской администрации.

Ранее редакция сообщала о том, что в Хилокском микрорайоне Новосибирска у иностранных специалистов изъяли 760 кг фруктов и овощей, а также 5 автомобилей. Нарушители торговали фруктами и овощами из багажников автомобилей.