Житель Новосибирска вернул себе грузовик после оплаты долга

Житель Новосибирска вернул грузовик, оплатив долги. Он выплатил более 450 тысяч рублей задолженности.

— В отношении 45-летнего жителя Октябрьского района в отделении судебных приставов было возбуждено 8 исполнительных производств, среди которых и взыскание задолженности в пользу физического лица, — говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.

Как сообщает ведомство, выяснилось, что у должника имеется грузовик Mitsubishi Fuso Canter.

Мужчина был приглашен на прием к приставу, а на автомобиль наложен арест. До погашения долга грузовик передали на ответственное хранение взыскателю.

— Оставшись без автомобиля, мужчина в короткие сроки изыскал необходимую сумму и погасил долги, — ответили в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что житель Новосибирска погасил долг по алиментам, чтобы продать квартиру.