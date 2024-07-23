Житель Новосибирска вернул себе грузовик после оплаты долга

Житель Новосибирска вернул грузовик, оплатив долги. Он выплатил более 450 тысяч рублей задолженности.
— В отношении 45-летнего жителя Октябрьского района в отделении судебных приставов было возбуждено 8 исполнительных производств, среди которых и взыскание задолженности в пользу физического лица, — говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.
Как сообщает ведомство, выяснилось, что у должника имеется грузовик Mitsubishi Fuso Canter.
Мужчина был приглашен на прием к приставу, а на автомобиль наложен арест. До погашения долга грузовик передали на ответственное хранение взыскателю.
— Оставшись без автомобиля, мужчина в короткие сроки изыскал необходимую сумму и погасил долги, — ответили в сообщении.
Ранее редакция сообщала о том, что житель Новосибирска погасил долг по алиментам, чтобы продать квартиру.
Источник фото: ФССП по Новосибирской области
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