Проект передовых инженерных школ в Новосибирской области будет расширен в соответствии с Посланием Президента

В Центре ветеринарной иммунобиологии и биотехнологии НГАУ были показаны разработки в рамках проекта будущей инженерной школы технологий агробезопасности Союзного государства России и Беларусии. Инновация объединит две важнейшие функции: разработку диагностических тест-систем и лекарственных препаратов для ветеринарии и растениеводства, а также станет медиатором в подготовке новых специалистов. В рамках проекта будет открыто молодежное конструкторское бюро ветеринарных биотехнологий.

Это позволит добиться увеличения показателей продуктивности животных, снижения их заболеваемости инфекционными болезнями.

― Президент предложил расширить программу еще на 50 ПИШ, чтобы было создано 100 центров по всей стране. Новосибирская область готова и при содействии регионального Правительства наши вузы совместно с индустриальными партнерами способны создавать глобальные конкурентные продукты. В этом им поможет опыт уникальных отечественных разработок, – отметила заместитель губернатора Ирина Мануйлова.

Главный принцип ПИШ – деятельность школы должна заканчиваться выпуском готового изделия, полезного для экономики, а студенты должны стать активными участниками в разработке продуктов для предприятий России.

Так, например, проект ПИШ НГУ в этом году получит грант Минобрнауки РФ. Сумма составит 427 млн рублей.

Высокую значимость такой работы для Новосибирской области подчеркнул Губернатор Андрей Травников, отметив, что поддерживает создание трех проектов ПИШ – в НГТУ, СибГУТИ и НГАУ, реализуемых в рамках профильного федерального проекта госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ».