Стримеры подарили протез за 3 миллиона рублей девушке из Новосибирска

Стримеры Александр Зубарев* и Лорд подарили возможность купить протез Виктории Красавиной из Новосибирска, которая родилась без части руки. Протез бионический и стоит 3 миллиона рублей.

Подарок был приурочен к 8 марта.

Ранее девушка завела блог для того, чтобы собрать необходимую сумму. Об этом случайно на просторах интернета узнали стримеры и решили ускорить процесс.

— Мы тебе его уже купили. Осталось только вписать твои размеры и все, — сказал Лорд.

Зубарев отметил красоту девушки и пожелал, чтобы она всегда оставалась такой.

Ранее редакция сообщала о том, что блогер Дава поздравил с днем рождения Милану Хаметову из Новосибирска.

*Роскомнадзор внес аккаунт Александра Зубарева в реестр запрещенных сайтов.