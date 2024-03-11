Стримеры подарили протез за 3 миллиона рублей девушке из Новосибирска

Стримеры Александр Зубарев* и Лорд подарили возможность купить протез Виктории Красавиной из Новосибирска, которая родилась без части руки. Протез бионический и стоит 3 миллиона рублей.
Подарок был приурочен к 8 марта.
Ранее девушка завела блог для того, чтобы собрать необходимую сумму. Об этом случайно на просторах интернета узнали стримеры и решили ускорить процесс.
— Мы тебе его уже купили. Осталось только вписать твои размеры и все, — сказал Лорд.
Зубарев отметил красоту девушки и пожелал, чтобы она всегда оставалась такой.
Ранее редакция сообщала о том, что блогер Дава поздравил с днем рождения Милану Хаметову из Новосибирска.
*Роскомнадзор внес аккаунт Александра Зубарева в реестр запрещенных сайтов.
Фото: скриншот трансляции.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru