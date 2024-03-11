14% открытых вакансий в Новосибирске приходятся на строителей

Те же плюс федералы

На рынок Новосибирской области выходит все больше федеральных игроков-девелоперов: «Страна Девелопмент», «Эталон», в начале этого года крупный участок на торгах выиграла ГК «Самолет». Директор по персоналу «Самолет Страна» (входит в группу «Самолет») Екатерина Киреева сообщила в ответ на запрос Infopro54, что при выходе в новый регион, тем более такой крупный, как Новосибирск, компания внимательно изучает в том числе и рынок труда.

— Обычно над нашими проектами работают именно местные команды: такая практика хорошо себя зарекомендовала, и мы активно ей пользуемся, создавая рабочие места непосредственно в регионе присутствия, — пояснила Екатерина Киреева.

Она подтвердила, что между крупными девелоперами обостряется конкуренция как за квалифицированных сотрудников, так и за начинающих специалистов.

При это местные компании анонсируют амбициозные планы по реализации новых проектов, а мэрия Новосибирска и правительство области продвигают площадки комплексного развития территории (КРТ).

В такой ситуации конкуренция за рабочие руки в строительной отрасли ужесточается.

— Кроме того, сфера строительства, помимо прочего, существенно снизила свою привлекательность для мигрантов, которые сейчас предпочитают сферы транспорта, логистики и другие — за счет конкурентных зарплат, гибкого графика и хорошего спроса, — говорит Дегтярева.

По словам директора hh.ru Сибирь Екатерины Дегтяревой,, и по итогам февраля на нее приходятся 14% от всех вакансий в регионе. Помимо этого, стройка испытывает серьезный кадровый дефицит:(при нижней границе нормы — 4 резюме на вакансию). Индекс конкуренции за работу в этом направлении снижается даже по сравнению с предыдущим годом, то есть у соискателей выбор работы растет, а у работодателей выбор кандидатов сужается (год назад в феврале индекс hh в строительстве составлял 3 резюме на вакансию).

Стоит отметить, что о дефиците кадров застройщики Новосибирской области говорят уже несколько лет. Эта проблема обострилась с начала пандемии, когда в Россию был ограничен въезд трудовых мигрантов. С тех пор ситуация только усложняется на фоне общего дефицита кадров.

Также стоит отметить, что строители востребованы на рынке капитального ремонта, на строительстве гособъектов, на дорожных ремонтах, где в сезон зарплаты выше, чем на стройке. Кроме того, многих специалистов строительных специальностей сейчас активно зовут на предприятия ОПК, где также могут предлагать весьма конкурентные зарплаты.

Где ищут кадры

Как пояснили в ответ на запрос Infopro54 в hh.ru Сибирь, специалистов, востребованных в строительной отрасли, компании «пылесосят» сразу по нескольким каналам.

В частности, в 2024 году активно разворачивалось расширение географии поиска сотрудников — в области произошел резкий всплеск спроса на вахтовиков. В Новосибирской области объем таких вакансий удвоился по сравнению с 2022 годом (+104%), а доля вахтовых вакансий в структуре предложений о работе в регионе заняла 6%, хотя ранее не превышала 4%.

Новосибирцев переманивают на вахту в другие регионы России вахта или полная релокация, — отмечает Екатерина Дегтярева. — Работников в Новосибирской области ищут и работодатели из центральной части России, и из столичных регионов.

В Новосибирской области, в свою очередь, приглашают сотрудников из дальнего зарубежья. В частности, о планах пригласить строителей из Северной Кореи заявлял Минстрой региона, из Индии, Бангладеш — генподрядчик СКИФа, «Концерн Титан-2».

Игорь Белокобыльский напоминает, что на строительном рынке Новосибирска постоянно присутствовали иногородние и иностранные бригады, поэтому тема вахтовиков для отрасли региона не нова. Были моменты, когда этот механизм становился ключевым при формировании штата девелоперов.

— У нас был опыт работы с корейцами — очень организованные, продуктивные ребята. Но сейчас они стоят достаточно дорого. Что касается индийских строителей, то я был в этой стране и не заметил на рынке девелопмента ничего, чему стоило бы удивиться. Для меня такие сотрудники — экзотика, — комментирует Белокобыльский.

По его словам, сейчас строительные компании Новосибирска тестируют разные практики привлечения и удержания кадров. Приживутся ли они, станет понятно через 3-4 месяца.

— Мы тоже их пробуем, но пока я не хотел бы говорить об их эффективности, — добавил собеседник Infopro54.

— Причем как таковой географической привязки у нас нет — в «Самолете» активно практикуется формат удаленной занятости, у нас работают люди практически со всей страны. Многие демонстрируют свои способности и успехи, конечно, таким специалистам мы впоследствии делаем предложение присоединиться к команде уже в качестве полноправного сотрудника, — говорит Екатерина Киреева.

Спрос меняет предложение

В ГК «Самолет» рассказали, что активно работают с начинающими специалистами и реализуют большое количество молодежных программ, в том числе оплачиваемых стажировок, активно взаимодействуют со строительными ВУЗами и приглашают к себе ребят за первым опытом в отрасли.

Эксперты отмечают, что выход на региональный строительный рынок федеральных игроков оказывает на него влияние, в том числе в части взаимодействия с кадрами: строительные компании пересматривают свои предложения и двигаются в сторону улучшения условий труда, графика работы и оплаты.

— Как из-за дефицита кадров, так и благодаря заходу крупнейших девелоперов, заработные платы в строительной отрасли двигаются в соответствии с рыночными трендами и законами, — комментирует Екатерина Киреева. — При этом, исходя из наших наблюдений, можно сделать вывод, что ситуации, когда кто-либо демпинговал или, напротив, сильно завышал уровень зарплат, не наблюдается, если не брать в расчет высокие управленческие позиции.

По наблюдению Екатерина Дегтяревой, ключевым индикатором роста конкуренции за рабочие руки на строительном рынке являются зарплаты.

— Пока ожидания в части зарплат среди соискателей-строителей из Сибирского ФО выше предложений рынка. Данные hh.ru показывают, что по итогам февраля средние желаемые зарплаты в строительстве выросли на 28% к прошлому году, а предлагаемые — на 23%. Сумма ожидаемой зарплаты также превосходит предложения, — комментирует директор hh.ru Сибирь, Екатерина Дегтярева.

— В целом глобальная конкуренция за кадры будет приводить к формированию максимально-честного рынка труда, где самыми важными критериями выбора кандидатов будут их квалификация и желание работать, а не возраст, пол, знак гороскопа и т.д., — резюмирует эксперт.

В перспективе, по мнению Екатерины Дегтяревой, конкуренция за рабочие руки будет приводить к системной работе компаний по улучшению условий труда как в части конкурентных зарплат, так и в расширении соцпакета, перспектив карьерного и профессионального роста, обучения и переподготовки сотрудников и т.д.

Ранее редакция рассказывала о том, что дефицит кадров в ЖКХ испытывают управляющие компании в Новосибирске.