Рекламодателям

14% открытых вакансий в Новосибирске приходятся на строителей

  • 11/03/2024, 15:44
Автор:
14% открытых вакансий в Новосибирске приходятся на строителей
У соискателей растет выбор работы, а у работодателей сужается выбор кандидатов.

Те же плюс федералы

На рынок Новосибирской области выходит все больше федеральных игроков-девелоперов: «Страна Девелопмент», «Эталон», в начале этого года крупный участок на торгах выиграла ГК «Самолет». Директор по персоналу «Самолет Страна» (входит в группу «Самолет») Екатерина Киреева сообщила в ответ на запрос Infopro54, что при выходе в новый регион, тем более такой крупный, как Новосибирск, компания внимательно изучает в том числе и рынок труда.

— Обычно над нашими проектами работают именно местные команды: такая практика хорошо себя зарекомендовала, и мы активно ей пользуемся, создавая рабочие места непосредственно в регионе присутствия, — пояснила Екатерина Киреева.

Она подтвердила, что между крупными девелоперами обостряется конкуренция как за квалифицированных сотрудников, так и за начинающих специалистов.

При это местные компании анонсируют амбициозные планы по реализации новых проектов, а мэрия Новосибирска и правительство области продвигают площадки комплексного развития территории (КРТ).

В такой ситуации конкуренция за рабочие руки в строительной отрасли ужесточается.

Екатерина Дегтярева, директор hh.ru в Сибири

Екатерина Дегтярева: Дефицит кадров — новая нормальность, лучше не будет

По словам директора hh.ru Сибирь Екатерины Дегтяревой, строительная отрасль сегодня входит в топ-5 самых массовых по спросу на персонал, и по итогам февраля на нее приходятся 14% от всех вакансий в регионе. Помимо этого, стройка испытывает серьезный кадровый дефицит: на одну вакансию здесь приходятся лишь 2,3 резюме (при нижней границе нормы — 4 резюме на вакансию). Индекс конкуренции за работу в этом направлении снижается даже по сравнению с предыдущим годом, то есть у соискателей выбор работы растет, а у работодателей выбор кандидатов сужается (год назад в феврале индекс hh в строительстве составлял 3 резюме на вакансию).

— Кроме того, сфера строительства, помимо прочего, существенно снизила свою привлекательность для мигрантов, которые сейчас предпочитают сферы транспорта, логистики и другие — за счет конкурентных зарплат, гибкого графика и хорошего спроса, — говорит Дегтярева.

Стоит отметить, что о дефиците кадров застройщики Новосибирской области говорят уже несколько лет. Эта проблема обострилась с начала пандемии, когда в Россию был ограничен въезд трудовых мигрантов. С тех пор ситуация только усложняется на фоне общего дефицита кадров.

Почти в два раза планирует увеличить объем капремонта домов мэрия Новосибирска

Почти в два раза планирует увеличить объем капремонта домов мэрия Новосибирска

— На мой взгляд, пока выход федеральных игроков на рынок Новосибирске — не столь существенная история, они не занимают даже 10% рынка. Глубинные процессы, которые происходят на рынке труда, оказывают гораздо более мощное влияние на дефицит специалистов, — комментирует генеральный директор компании «Стрижи» Игорь Белокобыльский. — У нас постоянно кто-то заходит из новых игроков, а кто-то исчезает, а броуновское движение специалистов идет уже внутри сформированного рынка.

Также стоит отметить, что строители востребованы на рынке капитального ремонта, на строительстве гособъектов, на дорожных ремонтах, где в сезон зарплаты выше, чем на стройке. Кроме того, многих специалистов строительных специальностей сейчас активно зовут на предприятия ОПК, где также могут предлагать весьма конкурентные зарплаты.

Где ищут кадры

Как пояснили в ответ на запрос Infopro54 в hh.ru Сибирь, специалистов, востребованных в строительной отрасли, компании «пылесосят» сразу по нескольким каналам.

В частности, в 2024 году активно разворачивалось расширение географии поиска сотрудников — в области произошел резкий всплеск спроса на вахтовиков. В Новосибирской области объем таких вакансий удвоился по сравнению с 2022 годом (+104%), а доля вахтовых вакансий в структуре предложений о работе в регионе заняла 6%, хотя ранее не превышала 4%.

Новосибирцев переманивают на вахту в другие регионы России

Новосибирцев переманивают на вахту в другие регионы России

— В первую очередь вахтовых сотрудников, в том числе строительных специальностей, ищут работодатели из северных регионов страны: из Красноярского края, Якутии, Ямала, ХМАО, ЯНАО. Больше предложений стало поступать от работодателей из регионов Дальнего Востока, причем работодатели предлагают соискателям выбор — вахта или полная релокация, — отмечает Екатерина Дегтярева. — Работников в Новосибирской области ищут и работодатели из центральной части России, и из столичных регионов.

В Новосибирской области, в свою очередь, приглашают сотрудников из дальнего зарубежья. В частности, о планах пригласить строителей из Северной Кореи заявлял Минстрой региона, из Индии, Бангладеш — генподрядчик СКИФа, «Концерн Титан-2».

Игорь Белокобыльский напоминает, что на строительном рынке Новосибирска постоянно присутствовали иногородние и иностранные бригады, поэтому тема вахтовиков для отрасли региона не нова. Были моменты, когда этот механизм становился ключевым при формировании штата девелоперов.

— У нас был опыт работы с корейцами — очень организованные, продуктивные ребята. Но сейчас они стоят достаточно дорого. Что касается индийских строителей, то я был в этой стране и не заметил на рынке девелопмента ничего, чему стоило бы удивиться. Для меня такие сотрудники — экзотика, — комментирует Белокобыльский.

По его словам, сейчас строительные компании Новосибирска тестируют разные практики привлечения и удержания кадров. Приживутся ли они, станет понятно через 3-4 месяца.

— Мы тоже их пробуем, но пока я не хотел бы говорить об их эффективности, — добавил собеседник Infopro54.

Около 7 тысяч подростков трудоустроят этим летом в Новосибирске

Около 7 тысяч подростков трудоустроят этим летом в Новосибирске

В ГК «Самолет» рассказали, что активно работают с начинающими специалистами и реализуют большое количество молодежных программ, в том числе оплачиваемых стажировок, активно взаимодействуют со строительными ВУЗами и приглашают к себе ребят за первым опытом в отрасли.

— Причем как таковой географической привязки у нас нет — в «Самолете» активно практикуется формат удаленной занятости, у нас работают люди практически со всей страны. Многие демонстрируют свои способности и успехи, конечно, таким специалистам мы впоследствии делаем предложение присоединиться к команде уже в качестве полноправного сотрудника, — говорит Екатерина Киреева.

Спрос меняет предложение

Эксперты отмечают, что выход на региональный строительный рынок федеральных игроков оказывает на него влияние, в том числе в части взаимодействия с кадрами: строительные компании пересматривают свои предложения и двигаются в сторону улучшения условий труда, графика работы и оплаты.

— Как из-за дефицита кадров, так и благодаря заходу крупнейших девелоперов, заработные платы в строительной отрасли двигаются в соответствии с рыночными трендами и законами, — комментирует Екатерина Киреева. — При этом, исходя из наших наблюдений, можно сделать вывод, что ситуации, когда кто-либо демпинговал или, напротив, сильно завышал уровень зарплат, не наблюдается, если не брать в расчет высокие управленческие позиции.

По наблюдению Екатерина Дегтяревой, ключевым индикатором роста конкуренции за рабочие руки на строительном рынке являются зарплаты.

— Пока ожидания в части зарплат среди соискателей-строителей из Сибирского ФО выше предложений рынка. Данные hh.ru показывают, что по итогам февраля средние желаемые зарплаты в строительстве выросли на 28% к прошлому году, а предлагаемые — на 23%. Сумма ожидаемой зарплаты также превосходит предложения, — комментирует директор hh.ru Сибирь, Екатерина Дегтярева.

Работники оборонных предприятий Новосибирска устроили кадровый терроризм

Работники оборонных предприятий Новосибирска устроили кадровый терроризм

В перспективе, по мнению Екатерины Дегтяревой, конкуренция за рабочие руки будет приводить к системной работе компаний по улучшению условий труда как в части конкурентных зарплат, так и в расширении соцпакета, перспектив карьерного и профессионального роста, обучения и переподготовки сотрудников и т.д.

— В целом глобальная конкуренция за кадры будет приводить к формированию максимально-честного рынка труда, где самыми важными критериями выбора кандидатов будут их квалификация и желание работать, а не возраст, пол, знак гороскопа и т.д., — резюмирует эксперт.

Ранее редакция рассказывала о том, что дефицит кадров в ЖКХ испытывают управляющие компании в Новосибирске. 

Фото freepik — freestockcenter

925

Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : строительные компании Новосибирска кадры в строительстве дефицит кадров


Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aA3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aETЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZvqЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3a1DЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZhiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Медалью Жукова награжден боец из Новосибирска
11/03/24 17:26
Компания из Бердска поставила на СВО более 100 дронов
9/03/24 9:55
«Погиб, как воин»: пес по кличке Балбес отдал жизнь, защищая бойцов от дрона в зоне СВО
6/03/24 13:25

«Кому нужно распускать слухи о моем выдвижении?»: Андрей Панферов об участии в выборах мэра Новосибирска

Информация о выдвижении Панферова появилась в местных пабликах.
Читать далее >>

Компания из Бердска поставила на СВО более 100 дронов

Разработчикам удалось найти способ скрыть дроны с радаров.
Читать далее >>

Китайский розничный рынок открывается в Новосибирске

На его площадке размещено более 700 тысяч китайских товаров.
Читать далее >>

Проект «Чистый воздух» планируют запустить в Искитиме досрочно

В 2025 году власти рассчитывают начать газификацию транспорта, котельных и частного сектора, рекультивацию полигонов, модернизацию предприятий в городе.
Читать далее >>

Русфонд собирает средства на лечение 5-летнего Димы Игнатенко с диагнозом ДЦП

Необходимо собрать — 258 211 рублей.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко, налоговый консультант, профессиональный медиатор, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт».

Евгения Бондаренко: Призыв к плавному переходу на «белую сторону» можно расценивать как последнее предупреждение

Эксперт проанализировала инициативы президента по поддержке бизнеса и прокомментировала, стоит ли бизнесу ждать снижения налогов и тотальной налоговой амнистии.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Самолет совершил экстренную посадку из-за потерявшего сознание пассажира из Сибири
11/03/24 17:43
Происшествия Транспорт
Масленичную неделю начали праздновать в Новосибирской области
11/03/24 17:30
Общество
Медалью Жукова награжден боец из Новосибирска
11/03/24 17:26
Общество
Форум участников рынка кейтеринга и инвента пройдет в Новосибирске
11/03/24 17:16
Бизнес
Стримеры подарили протез за 3 миллиона рублей девушке из Новосибирска
11/03/24 16:31
Общество
Проект передовых инженерных школ в Новосибирской области будет расширен в соответствии с Посланием Президента
11/03/24 16:21
Власть Наука Общество
14% открытых вакансий в Новосибирске приходятся на строителей
11/03/24 15:44
Бизнес Недвижимость
«От лица ничего не осталось»: избитого мужчину обнаружили жильцы высотки в Новосибирске
11/03/24 15:43
Происшествия
На фестиваль с участием Никиты Кологривого закончились места в Новосибирске
11/03/24 14:36
Культура
Зашел не в ту дверь: пассажира с почти 2 млн рублей остановила собака Эмма в новосибирском Толмачево
11/03/24 14:33
Право&Порядок
Сноубордиста с травмой ноги спасла Росгвардия в Новосибирске
11/03/24 14:23
Происшествия
Метрополитен рассказал, какие станции наиболее востребованы у пассажиров в Новосибирске
11/03/24 14:11
Транспорт
Полицейские задержали 30 пьяных водителей за праздничные выходные в Новосибирске
11/03/24 14:04
Право&Порядок Транспорт
Дефицит кадров в ЖКХ испытывают управляющие компании в Новосибирске
11/03/24 13:47
Бизнес Образование Энергетика&ЖКХ
«За аттракцион исправно платим»: крыльцо подъезда дома превратилось в ледяную горку в Новосибирске
11/03/24 13:14
Город Общество
Опыт использования мобильных котельных при авариях изучит Новосибирская область
11/03/24 13:05
Власть Общество
Стартовало проектирование сквера памяти Эдуарда Артемьева в Новосибирске
11/03/24 12:42
Город
В лесах Новосибирской области расширяют сеть видеокамер для контроля за пожарами
11/03/24 12:40
Общество
Губернатор поставил задачу обеспечить комфортные условия для голосования на выборах Президента РФ
11/03/24 12:22
Власть Общество
Девочка получила травмы при падении в автобусе в Новосибирске
11/03/24 12:16
Происшествия
Популярное
Социальные пенсии повысят на 7,5% с 1 апреля
7/03/24 15:04
Мошенники создают поддельные «кружочки» в Telegram
6/03/24 13:57
Сумма маткапитала за второго ребенка может вырасти до одного миллиона рублей
6/03/24 12:06
«Можно докупить»: В Госдуме объяснили, что делать, если не хватает стажа для пенсии
6/03/24 10:48
Россияне неожиданно бросились опустошать автомобильный рынок
5/03/24 16:24
Льготная ипотека для учителей — новая инициатива Минпросвещения
5/03/24 13:52
Новости компаний
Вклад «Доход» Банк Уралсиба вошел в Топ-10 выгодных долгосрочных вкладов
5/03/24 11:08
Банк Уралсиб выплачивает клиентам КИВИ Банка только страховое возмещение
4/03/24 10:33
Определены победители и призеры всероссийской премии жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК 2024
1/03/24 17:45
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником «Дня карьеры» в Новосибирском государственном аграрном университете
1/03/24 9:15
АО «РЭС» наращивает инвестиции в развитие электросетей Новосибирской области
1/03/24 9:00
Сибиряки увеличили суммы вкладов
29/02/24 16:33

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска