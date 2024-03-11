14% открытых вакансий в Новосибирске приходятся на строителей

На рынок Новосибирской области выходит все больше федеральных игроков-девелоперов: «Страна Девелопмент», «Эталон», в начале этого года крупный участок на торгах выиграла ГК «Самолет». Директор по персоналу «Самолет Страна» (входит в группу «Самолет») Екатерина Киреева сообщила в ответ на запрос Infopro54, что при выходе в новый регион, тем более такой крупный, как Новосибирск, компания внимательно изучает в том числе и рынок труда.
— Обычно над нашими проектами работают именно местные команды: такая практика хорошо себя зарекомендовала, и мы активно ей пользуемся, создавая рабочие места непосредственно в регионе присутствия, — пояснила Екатерина Киреева.
Она подтвердила, что между крупными девелоперами обостряется конкуренция как за квалифицированных сотрудников, так и за начинающих специалистов.
При это местные компании анонсируют амбициозные планы по реализации новых проектов, а мэрия Новосибирска и правительство области продвигают площадки комплексного развития территории (КРТ).
В такой ситуации конкуренция за рабочие руки в строительной отрасли ужесточается.
— Кроме того, сфера строительства, помимо прочего, существенно снизила свою привлекательность для мигрантов, которые сейчас предпочитают сферы транспорта, логистики и другие — за счет конкурентных зарплат, гибкого графика и хорошего спроса, — говорит Дегтярева.
Стоит отметить, что о дефиците кадров застройщики Новосибирской области говорят уже несколько лет. Эта проблема обострилась с начала пандемии, когда в Россию был ограничен въезд трудовых мигрантов. С тех пор ситуация только усложняется на фоне общего дефицита кадров.
Также стоит отметить, что строители востребованы на рынке капитального ремонта, на строительстве гособъектов, на дорожных ремонтах, где в сезон зарплаты выше, чем на стройке. Кроме того, многих специалистов строительных специальностей сейчас активно зовут на предприятия ОПК, где также могут предлагать весьма конкурентные зарплаты.
Как пояснили в ответ на запрос Infopro54 в hh.ru Сибирь, специалистов, востребованных в строительной отрасли, компании «пылесосят» сразу по нескольким каналам.
В частности, в 2024 году активно разворачивалось расширение географии поиска сотрудников — в области произошел резкий всплеск спроса на вахтовиков. В Новосибирской области объем таких вакансий удвоился по сравнению с 2022 годом (+104%), а доля вахтовых вакансий в структуре предложений о работе в регионе заняла 6%, хотя ранее не превышала 4%.
В Новосибирской области, в свою очередь, приглашают сотрудников из дальнего зарубежья. В частности, о планах пригласить строителей из Северной Кореи заявлял Минстрой региона, из Индии, Бангладеш — генподрядчик СКИФа, «Концерн Титан-2».
Игорь Белокобыльский напоминает, что на строительном рынке Новосибирска постоянно присутствовали иногородние и иностранные бригады, поэтому тема вахтовиков для отрасли региона не нова. Были моменты, когда этот механизм становился ключевым при формировании штата девелоперов.
— У нас был опыт работы с корейцами — очень организованные, продуктивные ребята. Но сейчас они стоят достаточно дорого. Что касается индийских строителей, то я был в этой стране и не заметил на рынке девелопмента ничего, чему стоило бы удивиться. Для меня такие сотрудники — экзотика, — комментирует Белокобыльский.
По его словам, сейчас строительные компании Новосибирска тестируют разные практики привлечения и удержания кадров. Приживутся ли они, станет понятно через 3-4 месяца.
— Мы тоже их пробуем, но пока я не хотел бы говорить об их эффективности, — добавил собеседник Infopro54.
— Причем как таковой географической привязки у нас нет — в «Самолете» активно практикуется формат удаленной занятости, у нас работают люди практически со всей страны. Многие демонстрируют свои способности и успехи, конечно, таким специалистам мы впоследствии делаем предложение присоединиться к команде уже в качестве полноправного сотрудника, — говорит Екатерина Киреева.
Эксперты отмечают, что выход на региональный строительный рынок федеральных игроков оказывает на него влияние, в том числе в части взаимодействия с кадрами: строительные компании пересматривают свои предложения и двигаются в сторону улучшения условий труда, графика работы и оплаты.
— Как из-за дефицита кадров, так и благодаря заходу крупнейших девелоперов, заработные платы в строительной отрасли двигаются в соответствии с рыночными трендами и законами, — комментирует Екатерина Киреева. — При этом, исходя из наших наблюдений, можно сделать вывод, что ситуации, когда кто-либо демпинговал или, напротив, сильно завышал уровень зарплат, не наблюдается, если не брать в расчет высокие управленческие позиции.
По наблюдению Екатерина Дегтяревой, ключевым индикатором роста конкуренции за рабочие руки на строительном рынке являются зарплаты.
— Пока ожидания в части зарплат среди соискателей-строителей из Сибирского ФО выше предложений рынка. Данные hh.ru показывают, что по итогам февраля средние желаемые зарплаты в строительстве выросли на 28% к прошлому году, а предлагаемые — на 23%. Сумма ожидаемой зарплаты также превосходит предложения, — комментирует директор hh.ru Сибирь, Екатерина Дегтярева.
— В целом глобальная конкуренция за кадры будет приводить к формированию максимально-честного рынка труда, где самыми важными критериями выбора кандидатов будут их квалификация и желание работать, а не возраст, пол, знак гороскопа и т.д., — резюмирует эксперт.
Ранее редакция рассказывала о том, что дефицит кадров в ЖКХ испытывают управляющие компании в Новосибирске.
Фото freepik — freestockcenter
Рубрики :
Регионы:
Теги :