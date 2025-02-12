Проект по цифровизации строительства обсудили на форуме в Новосибирской области

На совещании губернатор Андрей Травников выделил важные задачи, которые требуют внимания в регионе:

— Нам нужно перейти на новую платформу, которая обеспечит гибкость в управлении проектами – от маленьких ФАПов до масштабных строительств. При этом такая гибкость должна сочетаться с возможностью интеграции с существующими государственными информационными системами, а возможно, и с системами торговых площадок в сфере госзакупок. Все действия, которые осуществляются сегодня, должны быть направлены на помощь специалистам, непосредственно отвечающим за управление строительством – министрам, их заместителям и руководителям УКС. У них должен быть доступ к необходимым инструментам и функционалу каждый день, каждый час. Важно, чтобы процесс обновления данных в информационных системах сопровождался появлением удобных для специалистов инструментов, – отметил глава региона.

Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик добавил:

— Ключевая задача заключается не только в разработке новшеств, но и, прежде всего, в их наполнении точными данными.

Цель данного проекта заключается в создании необходимых условий для координированного взаимодействия всех участников реализации строительных проектов в единой цифровой среде с использованием общих форматов обмена данными через интеграцию различных информационных систем.

В рамках проекта была успешно протестирована интеграция информационных систем и цифровых сервисов, работающих совместно. Это позволило организовать перевод и хранение всех строительных и градостроительных документов в электронной форме.

— Все уже адаптировались к таким информационным системам, как 2ГИС и Яндекс, и умеют работать с цифровыми картами. В настоящее время продолжается развитие информационных систем в сфере градостроительства, — отметил Дмитрий Тимонов, первый заместитель министра строительства региона. — Следующий шаг включает привлечение строительных специалистов к процессу внесения данных в систему: информацию о стоимости и выполненных работах, которая будет обрабатываться на уровне субъекта и далее передаваться на федеральный уровень. У всех объектов, финансируемых из бюджета, уже созданы цифровые модели, и все госконтракты должны содержать требования по их наличию. Наша ключевая задача — заполнить эти модели данными о процессе строительства, чтобы в дальнейшем использовать их для эксплуатации зданий.

Дмитрий Тимонов добавил, что все программные продукты, используемые в этой деятельности, разработаны российскими компаниями, включая новосибирские.

В результате к концу 2024 года в информационную систему управления проектами (ИСУП) было внесено 219 объектов капитального строительства. Региональный Минстрой активно работает с государственными и муниципальными заказчиками Новосибирской области для актуализации данных об объектах в ИСУП.