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За обещание родить ребенка женщине смягчили приговор в Новосибирске

  • 12/02/2025, 15:00
Автор: Артем Рязанов
За обещание родить ребенка женщине смягчили приговор в Новосибирске
Она ударила мужа ножом во время ссоры

В Новосибирске суды стали более лояльно относиться к бездетным женщинам, если те обещают родить ребёнка. Вчера в Кировском суде рассматривалось очередное уголовное дело, в котором обвинялась местная жительница, нанесшая ножевое ранение своему супругу.

В ходе конфликта с супругом Кристина Г. схватила нож и нанесла ему удар. Подсудимая полностью признала свою вину и объяснила, что ей стало обидно из-за оскорблений, которые произнёс муж, а также из-за удара по лицу.

Потерпевший отказался давать показания в отношении своей супруги, но подтвердил, что она в тот момоент была пьяна. После этого он купил ещё девять литров пива, и они продолжили употреблять его вместе.

Удивительно, но после этого случая жена ухаживала за мужем в больнице, меняла ему повязки. Сейчас они продолжают жить вместе. Они отказались от употребления спиртного и даже планируют покупку квартиры большего размера.

— Потерпевший и подсудимая пояснили, что по итогам проведения судебных заседаний, решили укрепить семейные отношения, обратились в центр планирования семьи для рождения совместного ребёнка, — сообщили в Кировском районном суде изданию VN.ru.

При вынесении приговора суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: молодой возраст подсудимой и её намерение родить и воспитывать ребёнка вместе с потерпевшим. В результате женщине было назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и возложением определённых обязанностей.

Ранее редакция сообщала о том, что мужчина устроил дебош на АЗС в Новосибирске. Он разрушал витрины, бил стёкла, ломал стеллажи, толкал входные двери и приставал к покупателям.

Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : ребенок приговор алкоголь


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