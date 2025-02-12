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ТЭЦ становятся поставщиками для производителей стройматериалов

  • 12/02/2025, 15:20
Автор: Юлия Данилова
ТЭЦ становятся поставщиками для производителей стройматериалов
В условиях сжатия экономики девелоперы ищут варианты минимизации расходов и снижения себестоимости строительства

В рамках Сибирской строительной недели члены Российского союза строителей и ведущие экспоненты профильной выставки обсудили решения и технологии для сокращения себестоимости строительства. Заместитель исполнительного директора РСС Андрей Кошель подчеркнул, что в нынешней экономической ситуации этот вопрос крайне актуален для рынка и становится одним из критериев сохранения позиций игроков, а также условием их дальнейшего развития.

Директор по реализации золошлаковых материалов Сибирской генерирующей компании (СГК) Петр Саньков рассказал о специфике использования в строительстве побочных продуктов работы ТЭЦ — золы уноса. Как отметил эксперт, это сырье позволяет серьезно удешевить материалы, а значит и снизить себестоимость строительства.

— Сейчас, когда идет развитие стандартов применения золошлаков, такие компании как «Технониколь», «Геркулес» и другие уже открыто заявляют, что технологии, использующие золу уноса, эффективны и экологичны. Применение золы уноса нормируется большим количеством ГОСТов: это ГОСТ на бетоны, на цементы, на комплексное минеральное вяжущее и т.д., — пояснил Саньков. — Что касается стройиндустрии, то они все активнее используют наше сырье не только для производства строительных материалов, но и для укрепления грунтов. Это эффективно при развитии промышленных площадок, реализации логистических проектов. Например, на одном из объектов в Новосибирске за счет применения золы уноса застройщик сэкономил до 70% средств, изначально заложенных на покупку цемента и извести. Кроме того, ему удалось выйти на площадку в марте, а не в апреле-мае.

ТЭЦ становятся поставщиками для производителей стройматериалов

По оценке представителя энергокомпании, в производстве стройматериалов экономия на одной тонне смеси цемента, при условии добавления золы, составляет почти 20%. Если средняя цена одной тонны цемента составляет 10 тысяч рублей, то золы-уноса — 600 рублей за тонну, пояснил Петр Саньков.

В компании создали и продолжают развивать системы отгрузки с ряда теплоэлектростанций, организовали автодоставку сырья потребителям.

Так по итогам 2024 года зола уноса с новосибирских ТЭЦ поставлялась производителям стройматериалов в Томскую и Кемеровскую области, а также в Алтайский край.

Все ТЭЦ СГК в шести регионах реализовали порядка 700 тысяч тонн золы-уноса в 2024 году. Основные потребители — производители газобетона, бетона и ЖБИ. Существующая годовая техническая возможность всех станций СГК, осуществляющих отгрузку золы-уноса, оценивается в 1,1 млн тонн, или примерно 12% от всего объема образования.

Фото предоставлены пресс-службой СГК, автор фото: Константин Стремоусов

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Рубрики : Экология Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : экология СГК Петр Саньков


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