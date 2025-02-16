Самые высокооплачиваемые доставщики работают в Сибири

Специалисты аналитического центра «АКАР» на основе данных, предоставленных HeadHunter, изучили 543,4 тыс. резюме и 324,8 тыс. вакансий в сфере операционного персонала на рынке труда России, опубликованных в четвертом квартале 2024 года. Таким образом аналитики вычислили сводный медианный индекс зарплат мерчандайзеров, супервайзеров, продавцов-консультантов, доставщиков и кладовщиков.

Выяснилось, что самые высокие зарплаты среди изученных должностей получают доставщики. С начала 2024 года их медианная зарплата выросла на 42,3%, и составила 92,5 тыс. рублей. При этом первое место в топе самых высоких зарплат среди операционного персонала заняли доставщики непищевых товаров в Сибирском федеральном округе. Здесь курьеры зарабатывают до 220 тыс. рублей. Интересно, что на втором месте оказались дальневосточные кладовщики с зарплатами до 205 тыс. рублей.

Топ самых низких зарплат операционного персонала возглавили сибирские супервайзеры из сферы общепита. Зарплата этих специалистов в среднем составляет 58 тыс. рублей. Да и в целом по России медианный индекс зарплат супервайзеров снизился со 100 тыс. рублей в третьем квартале до 90 тыс. рублей в четвертом. Представители этой административной должности продемонстрировали снижение, как по количеству резюме (-0,5%), так и вакансий (-9,5%).

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские курьеры рассказали о своих заработках и о том, с какими трудностями приходится сталкиваться на улицах города.