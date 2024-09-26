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Проект «Приведи свой город в порядок» призывает расширить полезную сферу применения

  • 26/09/2024, 11:03
Проект «Приведи свой город в порядок» призывает расширить полезную сферу применения
Проект был запущен 15 августа 2024 года Новосибирским областным отделением «ОПОРА РОССИИ» в рамках инновационной платформы «ИДЕЙСТВИЕ» комитета по инновациям совместно с НРОО «ТОП КЛИК» при поддержке мэрии г. Новосибирска.

За время проведения пилотных мероприятий на территории г. Новосибирска убрано 12 объектов, гражданами предложено для уборки 21 объект. Вывезено около 15 тонн мусора, привлечено 32 самозанятых. Местные жители тоже принимали активное участие в уборке своей территории, идея проекта им очень понравилась.

Также согласно договоренности, в рамках проекта будут созданы 2 арт объекта на территориях Новосибирского Колледжа Легкой промышленности и сервиса, а также Новосибирского электромеханического колледжа. Они будут призваны развивать проект среди молодого поколения, а также планируется сделать эти места любимым местом для студентов.

В программе приняли участие студенты и старшее поколение — со стороны исполнителей (в качестве самозанятых), а со стороны заказчиков общественные объединения и организации. Интерес к проекту проявили представители бизнеса, несколько социальных фондов, которые готовы совместно облагораживать территорию родного города.

Руководитель инновационной платформы «ИДЕЙСТВИЕ», вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Илья Гнатуша:

-Проект, на мой взгляд, вызвал реальный интерес у жителей Новосибирска, результат говорит сам за себя. Теперь мы обращаемся не только к жителям города, но и к управляющим компаниям, ТОСам и другим организации, которые занимаются уборкой города и испытывают трудности с линейным персоналом. Мы готовы расширить сферу применения площадки для самозанятых и помочь городу.

Суть проекта «Приведи город в порядок» состоит в уборке территории г. Новосибирска самими его жителями за денежное вознаграждение путем использования инновационной площадки для самозанятых. Это будет способствовать привитию любви к родному городу, поддержанию чистоты, решению вопроса дефицита кадров, а также исполнения работ и отчисления налоговых поступлений в бюджеты разных уровней.

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Вице-мэр г. Новосибирска Евгений Попантонопуло:

— Проект «Приведи город в порядок» является ярким примером успешного взаимодействия бизнеса, некоммерческих организаций и жителей Новосибирска в решении важных городских задач. Он способствует не только улучшению качества жизни в городе, но и формированию активной гражданской позиции у его жителей.

Руководитель комиссия по развитию института самозанятых Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Евгения Отто:

— Количество самозанятых граждан на территории региона уже превысило 230 тысяч человек, поэтому мы надеемся на хорошую обратную связь, тем более жителям почти ничего не надо делать, главное зарегистрироваться на цифровой площадке для самозанятых. Все финансовые и организационные моменты площадка берет на себя.

Информация о проекте:

5 июня 2024 года состоялась встреча мэра Новосибирска Максима Кудрявцева с руководством Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», на которой были внесены конкретные предложения со стороны бизнеса и которые необходимо было проработать и подготовить к реализации.

В частности, в докладе вице-председателя «ОПОРЫ РОССИИ» Ильи Гнатуша, было сформулировано предложение о внедрении разработанной членами «ОПОРЫ РОССИИ» в рамках инновационной платформы «ИДЕЙСТВИЕ» цифровой площадки занятости «ОNE2WORK»

Проект по поручению главы города был оперативно проработан с профильным департаментом мэрии.

Миссия проекта:
-Преобразование городской среды в привлекательное и ухоженное пространство
-Формирование у молодёжи понимания значимости труда на благо общества
-Продвижение самозанятости среди населения нашего города как инструмента гибкой занятости

Фото предоставлено НО «Опора России». Автор фото: Артур Бибер

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : экология Опора России Город для людей


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